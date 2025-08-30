Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як розуміти указ Зеленського про неможливість переговорів з Путіним? Пояснення експертів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Як розуміти указ Зеленського про неможливість переговорів з Путіним? Пояснення експертів
Указ і рішення РНБО не можна тлумачити як вічну чи довічну норму, вважають експерти
фото з відкритих джерел

Президентський указ, який часто трактується як заборона на перемовини з російським диктатором, насправді тлумачиться інакше

Указ Володимира Зеленського № 679 від 30 вересня 2022 року, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В. Путіним» не є прямою забороною на потенційні майбутні перемовини з російським диктатором. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини».

Дипломат і колишній народний депутат Роман Безсмертний вважає: «Констатувати неможливість», «заборонити», «утриматись», «зупинити» та інші мають різний зміст і правові наслідки. Констатувати неможливість означає визнати причини, створені кимось, що створило умови, які є нездоланними. Термін не забороняє, він лише вказує на необхідність усунення причин неможливості».

Ексзаступник глави Офісу президента, заступник міністра юстиції у 2014 році та колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка теж розглядає згаданий указ лише як констатацію відсутності на час його прийняття умов для проведення переговорів з Путіним.

Твердження «констатувати неможливість проведення переговорів» і «заборонити проведення переговорів» – фундаментально різні з юридичної точки зору, наголошує адвокат Дмитро Бузанов.

«Констатувати неможливість» – це декларативна заява про факт (стан справ на певний момент), яка не створює юридичних зобов'язань чи заборон. Вона подібна до пресрелізу чи політичної позиції, але не має імперативного характеру (тобто не наказує чи не забороняє дії). Натомість «заборона» – це нормативна норма, яка встановлює обмеження, санкції чи відповідальність за порушення, і вимагає чіткого формулювання (наприклад, «забороняється» чи «не допускається»). У рішенні РНБО використано саме констатацію, що не тягне за собою юридичних наслідків для суб'єктів (наприклад, президента чи уряду). У медіа це часто інтерпретується помилково як заборона, але в судовому чи адміністративному процесі така норма буде визнана лише як фіксація факту, а не як регуляторна заборона», – пояснив юрист у коментарі «Главкому».

За словами Бузанова, указ і рішення РНБО не можна тлумачити як вічну чи довічну норму. «Текст документа не містить часових обмежень (наприклад, слів на кшталт «довічно» чи «на невизначений термін»), а контекст – це відповідь на конкретну подію (спробу РФ анексувати території). За принципами юридичного тлумачення (стаття 8 Конституції України про верховенство права), норми підзаконних актів інтерпретуються в контексті їх прийняття. Якщо обставини змінюються (наприклад, через відновлення територіальної цілісності чи зміну геополітичної ситуації), констатація «неможливості» втрачає актуальність автоматично. Це підтверджується правовою доктриною, де відсутність часових рамок не означає вічності, а радше прив'язку до фактичних умов на момент прийняття», – уточнив адвокат.

Нагадаємо, на одному з пресбрифінгів Зеленський публічно роз’яснив: три роки тому деякі люди в Україні почали передавати йому ультиматуми від Росії, і тому, щоб уникнути сепаратизму, було прийнято указ № 679. «Люди пана Медведчука (Віктор Медведчук, – «Главком»), Новинський (Вадим Новинський, – «Главком»), особисто… представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною телефоном у найскладніший момент, коли ми були у блокаді (з 24 лютого до 2 квітня 2022 року на території Київщини тривали бої, – «Главком»). Говорили про те, як треба здавати Україну, як і куди мені треба бігти, інакше мене не буде, моєї сім'ї тощо. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і давав відповідні сигнали», – сказав президент.

Український лідер пояснив, що рішенням РНБО він підкреслив те, що й так прописано у Конституції. «Саме я можу виконувати цю місію і ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу з лідером Росії та інших країн… Тому наратив, що я повинен щось там (указ, – «Главком») скасувати, – це наратив виключно РФ. Я собі не можу і нічого не забороняв», – наголосив Володимир Зеленський.

До слова, днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі.

Тим часом спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що голова Кремля Володимир Путін висловив бажання завершити війну в Україні. Сполучені Штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України, а також миру на Близькому Сході до кінця 2025 року

Читайте також:

Теги: росія санкції путін Володимир Зеленський переговори обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мова – це завжди наш вибір
Ми маємо говорити однією мовою, інакше...
2 серпня, 18:52
Траєкторія падіння Путіна очевидна
Шлях Путіна в мініатюрі. Підсумки півріччя стосунків з Трампом
4 серпня, 13:03
фон дер Ляєн: «ЄС вітає зусилля президента США щодо справедливого та тривалого миру в Україні»
ЄС вітає зусилля президента США – фон дер Ляєн про зустріч Трампа і Путіна
12 серпня, 11:24
Зеленський поставив свій підпис у гостьовій книзі Білого дому
Зеленський поставив свій підпис у гостьовій книзі: відео президента з Білого дому
19 серпня, 04:07
Віктор Орбан заявив, що членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки
Трамп зателефонував Орбану через блокування вступу України в ЄС – Bloomberg
19 серпня, 22:21
Москва нібито готова зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні та відмовитися від певних територій
Переговори про завершення війни. Reuters назвав нові вимоги Кремля
21 серпня, 19:49
Атака дронів паралізувала рух десятки потягів у Воронезькій області
Атака дронів паралізувала рух десятки потягів у Воронезькій області
22 серпня, 00:54
«Фламінго» – це крилата ракета великої дальності повністю українського виробництва
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53
Віткофф: Путін доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу
Віткофф: Путін висловив бажання закінчити війну
27 серпня, 05:33

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 31 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 31 серпня: традиції та молитви
Як розуміти указ Зеленського про неможливість переговорів з Путіним? Пояснення експертів
Як розуміти указ Зеленського про неможливість переговорів з Путіним? Пояснення експертів
Подружжя, яке прожило разом 65 років, поділилося секретом щасливого шлюбу
Подружжя, яке прожило разом 65 років, поділилося секретом щасливого шлюбу
Боєць пів року стримував ворога у зруйнованому Вовчанську
Боєць пів року стримував ворога у зруйнованому Вовчанську
«Параноя та недовіра». Експерт-міжнародник розповів про страх росіян перед Китаєм
«Параноя та недовіра». Експерт-міжнародник розповів про страх росіян перед Китаєм
Мінометниця і мама двох доньок загинула у Запорізькій області. Згадаймо Ольгу Сердюк
Мінометниця і мама двох доньок загинула у Запорізькій області. Згадаймо Ольгу Сердюк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
7154
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
5472
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
5339
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця

Новини

У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Сьогодні, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua