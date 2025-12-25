CNN: Європа не готова до можливої війни з Росією

Європа поки не готова до прямого конфлікту з Москвою

Експерти зазначають, що Росія фактично вже веде гібридну війну проти Заходу

Європейські країни стикаються з реальністю зростання ризику прямого воєнного протистояння з Росією, однак наразі не готові до такого сценарію. Про це повідомляє CNN з посиланням на експертів у сфері безпеки та оборони.

Такого висновку дійшли учасники закритої конференції в Лондоні, організованої Королівським інститутом об’єднаних служб (RUSI). Серед них були військові, урядовці, посадовці НАТО, аналітики та представники оборонної промисловості.

За їхньою оцінкою, Росія вже готується до прямого конфлікту, а єдиний спосіб стримування – довести готовність Європи перемогти у разі війни.

Експерти зазначають, що Москва вже веде гібридну війну проти Заходу – диверсії, дезінформаційні кампанії, вторгнення безпілотників і літаків у повітряний простір НАТО, атаки на критичну інфраструктуру.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що Росія може бути готова до застосування військової сили проти Альянсу протягом п’яти років. Подібну оцінку озвучив і глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, зазначивши, що розвідка ФРН вважає можливим варіант війни з НАТО не пізніше 2029 року. У країнах Балтії ризик нападу оцінюють ще ближчим – у межах трьох років.

Попри наявні плани НАТО, вони залишаються здебільшого формальними, зазначають експерти. У Великій Британії стратегічний огляд оборони засвідчив необхідність термінового нарощування збройних сил, резервів, цивільної оборони та зміцнення критичної інфраструктури, економіки та охорони здоров’я.

За нинішніх темпів підготовки країні може знадобитися до 10 років, щоб бути готовою до війни.

Після десятиліть «дивідендів миру» Європа змушена переглядати пріоритети: вторгнення Росії в Україну та позиція США щодо зменшення ролі в обороні Європи стали ключовими чинниками.

78% європейців занепокоєні питаннями безпеки, але політики рідко говорять про можливі жертви, включно зі скороченням соціальних витрат або розширенням військової служби.

У країнах, що межують із Росією (Балтія, Польща, Фінляндія, Швеція), рівень готовності вищий: оновлюються інструкції для населення, відновлюється військовий обов’язок, розвивається концепція «повної оборони».

У джерелі наголошують, що без зміни мислення і готовності суспільств Європа ризикує виявитися неготовою до війни вже у найближчі роки.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди». У своїй промові Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі.

Він наголосив, що країни НАТО повинні терміново збільшити свої витрати на оборону та виробництво, щоб запобігти війні, подібній до тих, які переживали попередні покоління.