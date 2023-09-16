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Трамп радіє через похвалу Путіна щодо його «плану» закінчення війни в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп радіє через похвалу Путіна щодо його «плану» закінчення війни в Україні
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Трамп висловив задоволення від відгуку Путіна, вважаючи, що він все робить правильно

Російський диктатор Володимир Путін позитивно оцінив «плани» експрезидента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні. Про це повідомляє NBC.

Колишній президент Дональд Трамп заявив, що цінує нещодавню похвалу російського лідера Володимира Путіна.

Так, під час Східного економічного форуму в РФ Путін заявив, що «чув заяви Трампа про вирішення усіх гострих питань протягом кількох днів, в тому числі і кризи в Україні».

«Ми не можемо не радуватись цьому», – заявив диктатор.

Трамп висловив задоволення від відгуку Путіна, вважаючи, що він все робить правильно.

«Мені подобається, що він це сказав. Я б його посадив у кімнату. Я б запросив Зеленського в кімнату. Потім я зібрав би їх разом. І я б домовився», - сказав Трамп.

Водночас він не міг чітко відповісти на питання журналіста, яким саме чином він планує вирішити питання російської агресії. Натомість колишній президент заявив, що «украв би справедливу угоду для всіх».

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.

Раніше під час виступу на щорічній конференції консервативних кіл республіканської партії Трамп ствердив, що припинить війну Росії проти України за 24 години, що зробить його єдиним кандидатом у президенти, який підтримує мирні переговори між двома країнами.

Теги: путін Дональд Трамп партії президент диктатор переговори

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