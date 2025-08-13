Головна Світ Політика
Путін використає зустріч з Трампом у своїх інтересах – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Путін використає зустріч з Трампом у своїх інтересах – NYT
Критики побоюються, що поспішно організована розмова може зіграти на користь Путіна – колишнього працівника КДБ і досвідченого маніпулятора
Російський диктатор Володимир Путін наполягає на мирних угодах, які більше вигідні саме Росії, а не Україні 

Вперше після свого повернення на посаду президента США Дональд Трамп планує особисто зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці, щоб обговорити припинення вогню в Україні, повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Зазначається, що Путін наполягає на мирних угодах, які більше вигідні саме Росії, а не Україні. Через це багато аналітиків і колишніх посадовців адміністрації Трампа висловлюють побоювання, що зустріч може бути використана Путіним у своїх інтересах.

Під час першого президентського терміну Трамп особисто зустрічався з Путіним шість разів і неодноразово спілкувався з ним телефоном. Для порівняння, Джо Байден зустрівся з російським президентом лише один раз у 2021 році, ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Ендрю Вайс, віце-президент Фонду Карнегі за міжнародний мир, зазначив, що після скандалу між Трампом і Зеленським у Овальному кабінеті європейські партнери та прихильники України в адміністрації сформували політику, спрямовану на підтримку України у війні і протидію прийняттю російської позиції Трампом. Він вважає, що майбутня зустріч стане випробуванням для цієї політики.

У Білому домі описують цю зустріч як свідчення рішучості Трампа покласти край кровопролиттю в Україні. Там захищають його нестандартний підхід як спосіб прискорити дипломатичний процес.

Втім, критики побоюються, що поспішно організована розмова може зіграти на користь Путіна – колишнього працівника КДБ і досвідченого маніпулятора.

Аналітики не очікують суттєвих проривів у переговорах, адже Путін демонструє значно більшу ефективність на полі бою, ніж за столом переговорів.

Фіона Хілл, старша директорка з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки при першій адміністрації Трампа, вважає, що досягнення угоди під час розмови малоймовірне. Росіяни хочуть укласти угоду, яку США не зможуть порушити. Спершу вони були задоволені Віткоффом, який був прямим каналом зв’язку з Трампом, але зараз розчаровані відсутністю чіткої структури переговорів.

Хілл також додала, що хоч Путін і погодився на зустріч на найвищому рівні, він хоче обговорювати деталі пізніше. За її словами, нинішній президент США не відомий увагою до деталей.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

