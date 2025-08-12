Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трамп підписав указ, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підписав указ, вибухи в Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 12 серпня
фото: Офіс президента

Цієї ночі оголошували масштабну тривогу в Україні через загрозу балістики

ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, Трамп відтермінував указом запровадження тарифів для Китаю, дрони атакували Ставрополь, у Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 12 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Указ Трампа

Президент США Дональд Трамп підписав новий виконавчий указ, який продовжує дію припинення тарифів на китайські товари ще на 90 днів. 

За словами президента, всі інші умови торговельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм залишаються незмінними.

«Я щойно підписав виконавчий наказ, який продовжить припинення тарифів на Китай ще на 90 днів. Всі інші елементи Угоди залишаються без змін. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – зазначив Трамп у своїй заяві.

Вибухи та пожежа в Росії

Вибухи у Ставрополі

У ніч на 12 серпня дрони атакували російський Ставрополь. За попередніми даними, під прицілом опинився місцевий завод «Монокристалл».

За повідомленням очевидців, було зафіксовано кілька вибухів на околицях підприємства. Завод хімічної промисловості «Монокристалл» є одним із основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості.

Пожежа на лакофарбовому заводі

У російському Ярославлі сталась масштабна пожежа в промисловій зоні. За повідомленням місцевих пабліків, горить будівля заводу Ярославської лакофарбової компанії.

Як повідомили в МНС Росії, обрушилася покрівля будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але там могли перебувати працівники.

Точні причини події поки не встановлені.

Новий пакет санкції проти Росії від ЄС

Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС працюватиме над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

«Оскільки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, нам навіть не слід обговорювати будь-які поступки», – цитує Reuters заяву Каллас.

Та зазначила, що триває робота над посиленням санкцій проти Росії, посиленням військової підтримки України та посиленням підтримки бюджетних потреб України та процесу вступу до ЄС.

«Послідовність кроків важлива. Спочатку безумовне припинення вогню з потужною системою моніторингу та незмінними гарантіями безпеки», – сказала вона, додавши, що «ми працюватимемо над 19-м пакетом санкцій», – пише Reuters з посиланням на Каллас.

Теги: пожежа росія санкції Дональд Трамп наказ завод Офіс президента Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп запросив Кароля Навроцького до Білого дому
Трамп запросив до Білого дому нового президента Польщі
9 серпня, 14:33
Наслідки ідеологічних диверсій не відразу помітні, але вони руйнівні, як радіація.
Ідеологічні диверсії: як Росія змінює мізки іншим народам Гібридна війна
5 серпня, 21:00
Збройні Сили РБ – це близько 55 тисяч особового складу
Білорусь створює бригаду СCO на кордоні з Україною: чи можливе нове вторгнення?
2 серпня, 15:20
Горить НПЗ у Самарській області
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
2 серпня, 05:59
Все, що зараз робить Трамп націлене не стільки на Росію, скільки на Китай
«Прискорений» ультиматум Трампа. Чого очікувати
29 липня, 09:07
Зустріч з президенткою Європейської комісії відбувається у рамках п'ятиденної поїздки Президента США до Шотландії
Торговельна угода США – Європа: Трамп зустрівся з Фон дер Ляєн
27 липня, 19:30
У Тегерані відбулись «ядерні» переговори Ірану, Росії та Китаю
У Тегерані відбулись «ядерні» переговори Ірану, Росії та Китаю
23 липня, 00:29
Трамп запустив ініціативу «Золотий купол» лише через тиждень після початку свого другого терміну
Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»
22 липня, 14:41
Глядачі освистали Трампа під час церемонії нагородження
Уболівальники двічі освистали Трампа на фіналі клубного чемпіонату світу
14 липня, 11:25

Події в Україні

На Дніпропетровщині викрито схему експосадовців «Укрзалізниці»
На Дніпропетровщині викрито схему експосадовців «Укрзалізниці»
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
В Україні сонячно та без опадів: погода на 12 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 12 серпня
Трамп підписав указ, вибухи в Росії: головне за ніч
Трамп підписав указ, вибухи в Росії: головне за ніч
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
44K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
12K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
3138
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
2419
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?

Новини

У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua