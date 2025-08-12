Трамп підписав указ, вибухи в Росії: головне за ніч

Цієї ночі оголошували масштабну тривогу в Україні через загрозу балістики

ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, Трамп відтермінував указом запровадження тарифів для Китаю, дрони атакували Ставрополь, у Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 12 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Указ Трампа

Президент США Дональд Трамп підписав новий виконавчий указ, який продовжує дію припинення тарифів на китайські товари ще на 90 днів.

За словами президента, всі інші умови торговельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм залишаються незмінними.

«Я щойно підписав виконавчий наказ, який продовжить припинення тарифів на Китай ще на 90 днів. Всі інші елементи Угоди залишаються без змін. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – зазначив Трамп у своїй заяві.

Вибухи та пожежа в Росії

Вибухи у Ставрополі

У ніч на 12 серпня дрони атакували російський Ставрополь. За попередніми даними, під прицілом опинився місцевий завод «Монокристалл».

За повідомленням очевидців, було зафіксовано кілька вибухів на околицях підприємства. Завод хімічної промисловості «Монокристалл» є одним із основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості.

Пожежа на лакофарбовому заводі

У російському Ярославлі сталась масштабна пожежа в промисловій зоні. За повідомленням місцевих пабліків, горить будівля заводу Ярославської лакофарбової компанії.

Як повідомили в МНС Росії, обрушилася покрівля будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але там могли перебувати працівники.

Точні причини події поки не встановлені.

Новий пакет санкції проти Росії від ЄС

Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС працюватиме над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

«Оскільки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, нам навіть не слід обговорювати будь-які поступки», – цитує Reuters заяву Каллас.

Та зазначила, що триває робота над посиленням санкцій проти Росії, посиленням військової підтримки України та посиленням підтримки бюджетних потреб України та процесу вступу до ЄС.

«Послідовність кроків важлива. Спочатку безумовне припинення вогню з потужною системою моніторингу та незмінними гарантіями безпеки», – сказала вона, додавши, що «ми працюватимемо над 19-м пакетом санкцій», – пише Reuters з посиланням на Каллас.