Венс пояснив, як США планують врегулювати війну в Україні

Віцепрезидент США заявив, що умови завершення російсько-української війни не сподобаються обом країнам

В США вважають ключовим моментом врегулювання ситуації в Україні угоду, яка базувалася б на поточній «лінії зіткнення» України та Росії. При цьому таке рішення, скоріше за все, не влаштує жодну зі сторін. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Венс підтвердив, що планується знайти якесь вирішення «конфлікту» відповідно до поточної лінії фронту в Україні.

«Що з цього вийде? Насправді все дуже просто. Якщо взяти до уваги поточну лінію зіткнення між Росією та Україною, ми спробуємо знайти якесь переговорне врегулювання, з яким українці та росіяни зможуть жити, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства», – сказав він.

При цьому Венс визнав, що навряд чи умови миру «зроблять щасливими» як мешканців України, так і росіян. Обидві сторони будуть незадоволені такою «мирною угодою».

«Це (умови мирної угоди, – ред) нікого не зробить надто щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою будуть незадоволені», – резюмував він.

Зазначимо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що жодних територіальних поступок у питанні війни в Україні просто так не буде. Так він висловився про те, як сприйняв слова президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці. Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску.