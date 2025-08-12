Ведуча улюбленого каналу Трампа озвучила наратив Путіна, що призвів до війни

Ведуча заявила, що «Путін любить Київ»

Ведуча Fox News Лора Інгрехем під час розмови з міністром оборони США Пітом Гегсетом озвучила найпопулярніший російський наратив щодо Східної частини України, передає «Главком».

Інгрехем коментувала заяву президента США Дональда Трампа щодо обміну територій, який, за його словами, має відбутись між Росією та Україною. Та запитала у Гегсета, чи може відбутись наступний конфлікт між країнами через

«Всі, хто знає історію України та Росії, східна частина України набагато більше російська за етнічністю. Західна сторона має більше, знаєте, українську історію теж, але, знаєте, Володимир Путін любить Київ», – каже ведуча.

Ведуча Fox News озвучила улюблений наратив Путіна про Східну Україну pic.twitter.com/TJTRbK98iQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 12, 2025

За її словами, Путін любить Київ через те, що там зародилася православна церква, яка «є основою для Російської православної церкви».

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирило під час літургії в соборі Петропавлівської фортеці в Санкт-Петербурзі сказав, що російський диктатор Володимир Путін – «щиро віруюча» та «церковна» людина.

«Путін – не якийсь заїжджий парафіянин або такий, що мімікрує під релігію більшості... Володимир Володимирович ніколи не соромиться ні храм прийти, ні причаститися Святих Христових Тайн. Це важливо для всього народу як добрий приклад доброго християнина», – сказав Кирило.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла».