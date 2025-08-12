Головна Світ Політика
На Алясці пройде мітинг на підтримку України перед самітом Трампа та Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Алясці пройде мітинг на підтримку України перед самітом Трампа та Путіна
Мітинг на підтримку України у Вашингтоні. 22 лютого 2025 року
фото: facebook.com/ostap.yarysh

Жителі штату організовують акцію протесту під гаслом «Аляска з Україною»

15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президентів США та Росії. Дональд Трамп та російський диктатор Путін вперше зустрінуться з 2019 року. Політична організація Stand Up Alaska оголосила про проведення мітингу на підтримку України за день до саміту, передає «Главком».

Жителі цього штату, де має пройти зустріч, організовують акцію протесту під гаслом «Аляска з Україною». Мітинг заплановано на 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

Організатори акції закликають місцевих жителів вийти на вулиці, щоб висловити своє обурення щодо можливого проведення саміту з участю президента Росії, якого Міжнародний кримінальний суд розшукує за звинуваченнями у воєнних злочинах. 

Учасники протесту планують висловити свою позицію проти авторитаризму та підтримати суверенітет України. Організатори наголошують, що зібрання має на меті надіслати чіткий сигнал як Трампу, так і Путіну: Аляска рішуче виступає проти присутності міжнародного воєнного злочинця на своїй землі.

Нагадаємо, фахівці ISW проаналізували, що Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб розділити Сполучені Штати та Європу, а не брати участь у змістовних мирних зусиллях. 

А одна з головних пропагандисток РФ, очільниця російського пропагандистського каналу RT Маргарита Сімоньян засумнівалась, що зустріч взагалі відбудеться.

До слова, президент США Дональд Трамп під час брифінгу, що тривав понад годину, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з Путіним у Росії, а не на Алясці.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.

