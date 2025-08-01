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США переживають «темні часи» через дії Трампа – Байден

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США переживають «темні часи» через дії Трампа – Байден
Байден: Я багато розмірковую про американців, які починають усвідомлювати, під яким тиском ми опинилися з цим чоловіком, який нині керує країною...
фото з відкритих джерел

Експрезидент США Джо Байдент каже, що теперішня адміністрація намагається зруйнувати все, чого вдалося досягти під час його президентства

Колишній президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати переживають період «темних часів» через дії чинного глави держави Дональда Трампа. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу CNN, передає «Главком».

«Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція також має значення. Я багато розмірковую про американців, які починають усвідомлювати, під яким тиском ми опинилися з цим чоловіком, який нині керує країною... Приготуйтеся, друзі, це лише початок», – зазначив Байден, виступаючи на конференції адвокатів у Чикаго.

За його словами, теперішня адміністрація Сполучених Штатів намагається зруйнувати все, чого вдалося досягти під час його президентства.

«Друзі, ми не можемо приховувати реальність. Ми живемо в складний період, але всі ви тут, бо вірите в спільну мету. Наше майбутнє справді під загрозою. І ми повинні відкрито та рішуче боротися за нього», — додав експрезидент.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп затвердив новий тарифний план, який передбачає збереження базової митної ставки на рівні 10%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN та Bloomberg.

Білий дім оголосив про нову тарифну політику. Як зазначено в заяві, «універсальний» тариф у 10% зберігається для більшості країн із позитивним торговельним сальдо зі США, тобто таких, у які Америка експортує більше, ніж імпортує.

Однак для країн із дефіцитом торгового балансу передбачено підвищення тарифу до нового мінімального рівня – 15%. Це торкнеться приблизно 40 країн. Для деяких це зниження в порівнянні з раніше діючими митами, запровадженими 2 квітня, а для інших – підвищення.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз досягли довгоочікуваної торговельної угоди. Про це 27 липня оголосив президент США Дональд Трамп, повідомляє The New York Times, пише «Главком».

За словами Трампа, угода встановлює базовий тариф у 15% на більшість товарів, включаючи автомобілі.

Трамп каже, що ЄС інвестуватиме значні кошти в американську енергетику, а також купуватиме у США військову техніку.

Теги: США Дональд Трамп Джозеф Байден

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