Головна Світ Політика
search button user button menu button

«У п'ятницю я їду до Росії». Трамп двічі обмовився під час пресконференції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«У п'ятницю я їду до Росії». Трамп двічі обмовився під час пресконференції
Трамп сказав, що зустрінеться з Путіним 15 серпня
фото: The Washington Post

Трамп: Я вважаю, що дуже шанобливо, що президент Росії приїжджає до нашої країни

Президент США Дональд Трамп присвятив значну частину своєї пресконференції розмовам про Росію та свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним. Однак під час брифінгу, що тривав понад годину, він двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з Путіним у Росії, а не на Алясці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Вперше Трамп сказав це під час обговорення «надзвичайної ситуації з громадською безпекою» у Вашингтоні: «Це трагічна надзвичайна ситуація, і мені соромно бути тут. Ви знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. У п'ятницю я їду до Росії. Мені не подобається бути тут і говорити про те, наскільки небезпечною, брудною і огидною стала ця колись прекрасна столиця, з графіті на всіх стінах».

Згодом на пресконференції президент США сказав: «Ми їдемо до Росії. Це буде велика подія». Однак наприкінці він додав: «Я вважаю, що дуже шанобливо, що президент Росії приїжджає до нашої країни, а не ми їдемо до його країни або навіть до третьої, сторонньої країни».

Sky News пише, що після того, як колишній президент США Джо Байден випадково представив Володимира Зеленського як Володимира Путіна, а потім швидко виправився, республіканці назвали попередника Трампа «абсолютно непридатним для цієї посади».

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп путін переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч російської та американської сторін
Трамп анонсував зустріч з росіянами
6 серпня, 00:18
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні в Овальному кабінеті, де стало більше прикрас
Трамп додав золота до інтер'єру свого офісу у Білому домі
5 серпня, 08:22
Після удару розгорілася пожежа
Удари безпілотниками по РФ, атака на Україну: головне за ніч
4 серпня, 05:54
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі
26 липня, 05:10
Питання російських поселенців в Україні необхідно винести на міжнародний рівень
Росія масово заселяє Донбас і Крим: що буде з переселенцями після деокупації?
22 липня, 17:27
Журналісти WSJ не отримають доступу на борт Air Force One або до інших місць, де зазвичай працює президентський пул
Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal
22 липня, 06:56
Раніше Трамп вимагав повернути колишнє ім'я бейсбольній команді «Клівленд Гардіанс»
Трамп вимагає, щоб клуб НФЛ повернув собі стару назву, яка була визнана расистською
21 липня, 12:25
Байба Браже: «США та їхні союзники повинні переконатися, що Росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше»
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
17 липня, 06:31
Рубіо наголосив, що ключовим пріоритетом Трампа залишається зупинення війни Росії проти України через переговори
Рубіо назвав пріоритет Трампа у війні України та РФ
15 липня, 04:16

Політика

«Скоординували позиції». Єрмак провів розмову з Рубіо
«Скоординували позиції». Єрмак провів розмову з Рубіо
«Дурне запитання»: що Орбан відповів Трампу про перемогу України у війні
«Дурне запитання»: що Орбан відповів Трампу про перемогу України у війні
Трамп назвав візит Путіна виявом поваги та озвучив очікування від зустрічі
Трамп назвав візит Путіна виявом поваги та озвучив очікування від зустрічі
Будемо змінювати лінію фронту: Трамп заявив про територіальні поступки, які доведеться зробити Україні та РФ
Будемо змінювати лінію фронту: Трамп заявив про територіальні поступки, які доведеться зробити Україні та РФ
«У п'ятницю я їду до Росії». Трамп двічі обмовився під час пресконференції
«У п'ятницю я їду до Росії». Трамп двічі обмовився під час пресконференції
Президент США очікує на різний розвиток подій під час зустрічі з Путіним: подробиці
Президент США очікує на різний розвиток подій під час зустрічі з Путіним: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
39K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
7411
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2842
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
2157
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua