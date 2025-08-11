«У п'ятницю я їду до Росії». Трамп двічі обмовився під час пресконференції

Трамп: Я вважаю, що дуже шанобливо, що президент Росії приїжджає до нашої країни

Президент США Дональд Трамп присвятив значну частину своєї пресконференції розмовам про Росію та свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним. Однак під час брифінгу, що тривав понад годину, він двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з Путіним у Росії, а не на Алясці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Вперше Трамп сказав це під час обговорення «надзвичайної ситуації з громадською безпекою» у Вашингтоні: «Це трагічна надзвичайна ситуація, і мені соромно бути тут. Ви знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. У п'ятницю я їду до Росії. Мені не подобається бути тут і говорити про те, наскільки небезпечною, брудною і огидною стала ця колись прекрасна столиця, з графіті на всіх стінах».

Згодом на пресконференції президент США сказав: «Ми їдемо до Росії. Це буде велика подія». Однак наприкінці він додав: «Я вважаю, що дуже шанобливо, що президент Росії приїжджає до нашої країни, а не ми їдемо до його країни або навіть до третьої, сторонньої країни».

Sky News пише, що після того, як колишній президент США Джо Байден випадково представив Володимира Зеленського як Володимира Путіна, а потім швидко виправився, республіканці назвали попередника Трампа «абсолютно непридатним для цієї посади».

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.