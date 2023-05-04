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У комп’ютерній грі Counter-Strike з’явилася потаємна кімната для росіян: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У комп’ютерній грі Counter-Strike з’явилася потаємна кімната для росіян: деталі
У Counter-Strike з'явилася кімната з інформацією про війну в Україні
фото: Helsingin Sanomat

Фінські журналісти спільно з розробниками гри намаються привернути увагу до воєнних злочинів Путіна та російської пропаганди

У відомій комп’ютерній грі Counter-Strike з’явилася нова потаємна кімната, де фінська газета Helsingin Sanomat публікує правду про війну в Україні для гравців із РФ. Таким чином автори ініціативи прагнуть протидіяти російській пропаганді. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Фінські журналісти спільно з розробниками гри створили у грі ціле місто під назвою «Війна». Там у підвалі радянської багатоповерхівки є сховище з російскомовними репортажами українських воєнкорів, фото з Бучі та Ірпеня, документи про повномасштабний наступ. Таким чином, заблокована в Росії газета Helsingin Sanomat намагається вийти на російську аудиторію.

«Завдання цієї секретної кімнати досить просте: впровадити у віртуальний світ елементи реального – правдиві новини про російське вторгнення в Україну. У Counter-Strike гравець дивиться на віртуальний світ від першої особи, тобто очима свого персонажа. Є зброя та боєприпаси. Точний постріл призводить до смерті. У кімнаті Helsingin Sanomat цей момент є, мабуть, найважливішим. Після смерті гравець отримує можливість знайти секретну кімнату», – йдеться в повідомленні.

Заходячи в кімнату, гравець бачить стіну з картою. Це – мапа російських ударів по цивільних об'єктах України. На іншій стіні розміщені новини про різанину в Бучі. Коли гравець підходить до фотографій ближче, то чує радіо. Диктор російською мовою розповідає про мирних жителів, убитих російськими солдатами.

«Безглузда агресія Росії проти України забрала життя десятків тисяч мирних жителів, зокрема дітей. Найскромніше, що ми можемо зробити – це привернути увагу до воєнних злочинів Путіна та російської пропаганди», – розповіли розробники.

Нагадаємо, що в Україні з'явиться RPG-гра Hollow Home про облогу Маріуполя очима дитини.

Раніше повідомлялося, що держпідприємство «Антонов» уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 «Мрія» в новій версії гри Microsoft Flight Simulator.

Теги: війна пропаганда росіяни

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