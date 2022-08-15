Російські еліти за спиною Путіна просять Захід допомогти завершити війну – Mirror

Оточення Володимира Путіна панікує через наслідки, які може мати російське вторгнення в Україну

Російський високопосадовець таємно за спиною президента РФ Володимира Путіна звернувся до західних дипломатів, щоб попросити допомоги в завершенні війни. Він висловив стурбованість обвалом економіки та воєнними ризиками, викликаними вторгненням в Україну. Про це повідомило видання Mirror із посиланням на власні джерела у розвідці.

Зазначається, що особа, про яку йдеться у публікації, нібито входить до «еліти Путіна». За словами кремлівського посадовця, вище військове та політичне керівництво країни перебуває в паніці і хоче завершення війни. Їх лякають все більші наслідки санкційного тиску, а також інші ризики. Зокрема, йдеться про бойові дії на окупованій армією Росії Запорізькій АЕС.

Інформація про цю заяву була додана до звіту, який поширили серед західних спецслужб. Ймовірно, російський представник звернувся по допомогу до ЦРУ або дипломатів.

Нагадаємо, раніше авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на джерела назвало головним кандидатом у наступники кремлівського диктатора Путіна його колегу Миколу Патрушева. За даними видання, історичне засідання ради безпеки, яке вирішило розпочати війну проти України, було повністю зрежисовано Патрушевим, він же визначав і цілі вторгнення.

Як повідомило видання Die Welt, в наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна може бути Казахстан і Грузія. Журналісти зазначають, що політична еліта у РФ вже натякнула на розширення масштабів агресії й планів про «відновлення» СРСР.

Додамо, що за підсумками липня федеральна скарбниця РФ зафіксувала провал надходжень за всіма ключовими податками, а її загальні доходи скоротилися на 26% рік до року.