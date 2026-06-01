Путін знову погрожує Україні відповіддю за удар по Старобільську

Вікторія Літвінова
Володимир Путін під час наради з керівниками силових відомств
фото з відкритих джерел
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що відповідь на удар по окупованому Старобільську обговорюватиметься на закритій нараді, назвав ЗСУ «кривавими злочинцями» і пообіцяв покарання «винуватцям». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Що заявив Путін

Путін провів нараду із силовиками, заслухавши доповіді Міноборони, МНС, ФСБ та призначеного Москвою «голови» так званої «ЛНР» Леоніда Пасічника. За словами диктатора, Київ нібито «відкрив нову сторінку в череді злочинів» і свідомо підняв конфлікт на новий рівень. Путін також заперечив наявність будь-яких військових об'єктів поблизу місця удару.

«Київська верхівка вирішила відкрити нову сторінку своїх злочинів – ну що ж, це їхній вибір», – цитують диктатора російські медіа. Покарання «винуватців» він назвав «невідворотним».

Пасічник стверджував, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували навчальний корпус і гуртожиток Старобільського коледжу, де нібито перебували 86 учнів. Голова СКР Гуцан назвав кількох командирів ЗСУ підозрюваними в атаці.

Що насправді відбулося

Генеральний штаб ЗСУ спростував ці заяви: ціллю удару в районі Старобільська був не коледж, а штаб одного з провідних дронових підрозділів Росії. «У ніч проти 22 травня 2026 року уражено низку об'єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема один зі штабів підрозділу «Рубікон» у районі міста Старобільськ», – ідеться в повідомленні Генштабу.

«Рубікон» – елітний і один із найбоєздатніших дронових підрозділів армії РФ, завдяки якому загарбникам вдалося просуватися на Покровському напрямку у 2025 році. За даними Генштабу, бійці цього підрозділу регулярно атакують українські міста та цивільну інфраструктуру безпілотниками. «Збройні сили України завдають ударів виключно по військових об'єктах та цілях, які використовуються у військових цілях, дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права», – наголосили у відомстві.

Розслідувачі також звернули увагу: поруч із гуртожитком коледжу постраждала й інша будівля – Старобільський професійний коледж, яку повністю зруйнувало. Про неї російські ЗМІ мовчать.

Росія скористалася інцидентом для скликання екстреного засідання Радбезу ООН, заявивши про «новий етап» війни. Власні регулярні удари по українських містах Кремль не коментує. CNN нещодавно зафіксував, що Путін не досяг жодної з головних цілей повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження штабу «Рубікону» під Старобільськом та заявив, що в російських медіа активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито ураження Збройними Силами України об'єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території.

