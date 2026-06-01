Трамп поставив союзників перед новим викликом. Канцлер Німеччини взявся рятувати єдність НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц почав готуватися до складної розмови з Трампом
фото: Білий дім
Перед самітом Альянсу європейські лідери хочуть узгодити спільну позицію, щоб уникнути нових конфліктів із Вашингтоном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує зустріч провідних європейських лідерів напередодні саміту НАТО. Головною метою консультацій є вироблення спільного підходу до президента США Дональда Трампа та запобігання новим суперечкам усередині Альянсу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

Європа готує спільну позицію перед самітом НАТО

Наприкінці червня у Берліні може відбутися зустріч за участю лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. До переговорів також планують запросити генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Очікується, що учасники зустрічі узгодять пакет пропозицій, який продемонструє готовність європейських союзників брати на себе більшу відповідальність за безпеку континенту та розвиток оборонних спроможностей НАТО.

За даними Bloomberg, підготовка до саміту відбувається на тлі дедалі складніших відносин між адміністрацією Трампа та європейськими партнерами.

Напруження у відносинах між США та союзниками

Президент США неодноразово критикував союзників за недостатні витрати на оборону та ставив під сумнів готовність окремих країн виконувати свої зобов'язання перед Альянсом.

Ситуація додатково загострилася після американської та ізраїльської військової кампанії проти Ірану. Більшість європейських держав не підтримали проведення операції, а також висловлювали невдоволення тим, що Вашингтон ухвалював ключові рішення без консультацій із союзниками.

Окреме напруження виникло між Дональдом Трампом та Фрідріхом Мерцом. Німецький канцлер раніше розкритикував підхід США до переговорів з Іраном та заявив, що американські представники зазнають «приниження» з боку іранської сторони.

Після цього Трамп оголосив про рішення вивести понад п'ять тисяч американських військовослужбовців із території Німеччини.

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що європейські лідери прагнуть підійти до липневого саміту НАТО з узгодженою позицією, щоб не допустити нових публічних конфліктів між Вашингтоном та союзниками.

Оборонна координація перед липневими переговорами

Крім того, 12 червня у Парижі має відбутися окрема зустріч міністрів оборони країн формату E5. Під час неї сторони обговорять координацію оборонної політики та можливі зміни у військовому плануванні НАТО на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі. Саміт НАТО запланований на 7-8 липня в Анкарі.

Раніше стало відомо, що США планують швидше, ніж очікували союзники, скоротити частину своєї військової присутності в Європі. За даними видання, Вашингтон має намір представити відповідні пропозиції вже на червневій конференції НАТО, причому без тривалого перехідного періоду.

Під скорочення можуть потрапити винищувачі, стратегічні бомбардувальники, військово-морські сили, літаки-заправники та участь американських військ у Моделі сил НАТО, яка є основою системи швидкого реагування Альянсу. Особливе занепокоєння такі плани викликають у країнах східного флангу НАТО, які традиційно покладаються на американську військову присутність як ключовий елемент стримування Росії.

