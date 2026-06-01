Трамп втрутився в останній момент. Ізраїль відмовився від наступу на Бейрут

Єгор Голівець
Нетаньягу відмовився від наступу на Бейрут після розмови з Трампом
фото: Reuters
Після розмови з президентом США Нетаньягу погодився зупинити просування військ до столиці Лівану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль відмовився від планів направити свої війська до Бейрута після його телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Про це глава Білого дому повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, розмова з ізраїльським прем'єром була «дуже продуктивною» і завершилася домовленістю про відмову від подальшої ескалації в Лівані.

«У мене була дуже продуктивна розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і війська до Бейрута не будуть відправлені, а будь-які війська, які вже прямують туди, вже повернуті назад», – заявив президент США.

Трамп також повідомив, що окремі контакти відбулися і з представниками ліванського угруповання «Хезболла».

За його словами, через високопоставлених посередників США провели переговори з представниками руху та досягли певних домовленостей щодо припинення обстрілів.

«Я мав дуже добру розмову з «Хезболлою» , і вони домовилися, що всі обстріли Ізраїлю припиняться», – зазначив американський президент. Інших деталей щодо досягнутих домовленостей Трамп не навів. 

Нагадаємо, що Іран оголосив про призупинення переговорів зі Сполученими Штатами на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. У Тегерані заявили, що не мають наміру продовжувати діалог, доки Ізраїль не припинить військові операції в секторі Гази та Лівані. Рішення було ухвалене через активізацію бойових дій у Лівані та, як стверджує іранська сторона, порушення умов перемир'я.

У Тегерані заявили, що Збройні сили Ірану та угруповання так званого «Фронту опору» налаштовані відповісти на дії Ізраїлю та відкрити нові фронти протистояння.

Іранська переговорна команда вирішила припинити будь-які контакти та обмін повідомленнями зі США через посередників до зміни ситуації в регіоні.

