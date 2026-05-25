Бойові виплати військовим у 2026 році: скільки, коли нараховують і чому виникають затримки

Хто має право на додаткову винагороду, які документи потрібні та чому можуть затримати гроші

Українські військовослужбовці, які виконують бойові завдання або перебувають у районах ведення бойових дій, мають право на додаткові грошові виплати. Їхній розмір залежить від умов служби, місця перебування, характеру завдань та документального підтвердження участі у бойових діях. Детальніше читайте на «Главкомі».

Які існують бойові виплати

Система грошового забезпечення військових складається з базового окладу та додаткових винагород. Наразі в Україні діє гнучка система доплат, яка залежить від ризику та складності завдань.

Основні види додаткових виплат:

30 тисяч гривень – для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами у складі угруповань військ (поза лінією зіткнення), а також для військових, які виконують завдання з розмінування;

50 тисяч гривень – для військовослужбовців, які виконують завдання у складі органів військового управління та штабів, що здійснюють оперативне керівництво підрозділами на передовій;

70 тисяч гривень – додаткова одноразова винагорода, яка виплачується за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання бойових завдань безпосередньо на першій лінії оборони («на нулі») або на території противника;

100 тисяч гривень – для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях або виконує завдання на лінії зіткнення (нараховується пропорційно дням участі).

Додаткові виплати можуть також нараховуватися за:

знищену або захоплену техніку противника;

участь у спеціальних операціях;

тривале перебування у зоні активних бойових дій.

Від чого залежить сума виплат

Розмір винагороди визначається не лише статусом військовослужбовця, а й конкретними обставинами служби.

1. Місце виконання завдань

Ключове значення має те, чи перебуває військовий у тилу, у районі ведення бойових дій чи безпосередньо на лінії зіткнення. Саме підтверджена присутність на першій лінії дає право на виплати у 70 та 100 тисяч гривень.

2. Кількість днів участі у боях

Виплата нараховується пропорційно дням фактичного виконання бойових завдань.

Наприклад: якщо військовий перебував на передовій весь місяць — він отримає повну суму; якщо лише частину місяця — сума буде розрахована відповідно до кількості «бойових» днів.

3. Документальне підтвердження

Для нарахування коштів потрібні:

бойові накази (розпорядження);

журнали бойових дій або бойові донесення;

рапорти командирів підрозділів;

підтвердження перебування у визначених районах через ІС-системи.

Саме через затримки або помилки під час оформлення цих документів найчастіше виникають проблеми з виплатами.

Коли виплачують бойові

Зазвичай додаткове грошове забезпечення виплачують:

разом із основним грошовим забезпеченням (зарплатою);

у поточному місяці за попередній (наприклад, у травні за квітень).

Однак на практиці можливі затримки. Вони виникають через:

уточнення бойових наказів та списків;

тривалі перевірки штабів;

зміни у районах ведення бойових дій;

бюрократичні процедури під час погодження між різними відомствами.

У деяких випадках через ці чинники військові отримують бойові із запізненням на один-два місяці.

Хто має право на 100 тисяч гривень

Право на максимальну додаткову винагороду мають військовослужбовці, які безпосередньо ведуть вогневий контакт із противником та забезпечують оборону на лінії зіткнення.

Йдеться не лише про піхоту. Виплати можуть отримувати:

артилеристи та мінометники;

оператори БПЛА (дронів);

розвідники;

військові медики, які евакуюють поранених з поля бою;

зв’язківці;

екіпажі бронетехніки та авіація;

інші військові, якщо їхня безпосередня участь у боях підтверджена документально.

Чому можуть не нарахувати бойові

Окрім технічних та документальних помилок, існують чіткі законодавчі підстави, через які додаткова винагорода не виплачується. Гроші не нараховують за дні, коли військовий:

самовільно залишив частину (СЗЧ) або визнане дезертирство;

відмовився від виконання бойового наказу чи розпорядження;

перебував у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння під час служби;

перебував під арештом, вартою чи відбував покарання;

навмисно завдав собі тілесних ушкоджень.

Що робити, якщо виплати затримали або не нарахували

У разі виникнення проблем військовослужбовець або його рідні можуть діяти за таким алгоритмом:

Звернутися до фінансової служби своєї військової частини для уточнення, чи включено бійця до наказу на виплату. Подати рапорт на ім'я командира з проханням роз'яснити причини невиплати або внести зміни до наказів, якщо сталася помилка. Звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони за телефоном 1512 для реєстрації скарги. У разі грубого порушення прав – оскаржити рішення командування через вище штабне керівництво або військове правове бюро (суд).

Система бойових виплат в Україні періодично коригується Урядом та Міноборони, тому військовим радять стежити за оновленнями переліку територій бойових дій та актуальними роз'ясненнями фінансових служб.