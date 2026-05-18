У Кремлі покладають великі надії на переговори з Китаєм

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Пекіні заявили, що сторони обговорять міжнародні питання та економічну співпрацю

Під час майбутнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародні питання, що становлять спільний інтерес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виданн Global Times.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що майбутня поїздка стане вже 25-м візитом Путіна до КНР. За його словами, під час переговорів лідери двох країн планують обговорити співпрацю у різних сферах, а також міжнародні та регіональні питання.

У Пекіні наголосили, що переговори стосуватимуться тем, які становлять «спільний інтерес» для Китаю та Росії. Водночас китайська сторона прямо не згадала тему війни в Україні.

За даними Reuters, у Кремлі покладають великі очікування на майбутній візит Путіна до Китаю. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав відносини Москви та Пекіна «особливо привілейованим і стратегічним партнерством».

«Ми покладаємо дуже серйозні сподівання на цей візит», – заявив Пєсков. Він також повідомив, що до російської делегації увійдуть віцепрем’єри, міністри та керівники великих російських компаній.

Окремо Пєскова запитали про можливе обговорення газопроводу «Сила Сибіру-2», який має з’єднати російські арктичні родовища з Китаєм через територію Монголії. Речник Кремля відповів, що під час переговорів сторони планують розглянути весь економічний порядок денний двосторонніх відносин.

До слова, попередній візит Путіна до Китаю відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.

Нагадаємо, американсько-китайський саміт завершився 15 травня без великих домовленостей, але з анонсом зворотного візиту: Сі Цзіньпін восени приїде до США на запрошення Трампа. Під час переговорів сторони обговорювали Тайвань, ядерну програму Ірану та ситуацію в Україні.