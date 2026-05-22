Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 944 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 820 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 22 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 22 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 22 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 353 860 (+880) осіб
  • танків – 11 944 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 594 (+3) од.
  • артилерійських систем – 42 511 (+57) од.
  • РСЗВ – 1 798 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 390 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 440 (+4) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 304 659 (+1 872) од.
  • крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 98 205 (+135) од.
  • спеціальна техніка – 4 207 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1549-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2026
Розвідка США розкрила, скільки українських територій допомогла відвоювати втрата росіянами Starlink
В Маріуполі та Донецьку виникли проблеми зі світлом внаслідок атаки БпЛА
Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу
