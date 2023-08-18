«Слід готуватись до незручних рішень»: Олаф Шольц зробив попередження щодо України

Олаф Шольц завітав до Австрії, аби побачитись із федеральним канцлером Карлом Нехаммером

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив про можливі незручні рішення, які стосуватимуться України. Про це він заявив під час пресконференції в Австрії.

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Олаф Шольц на пресконференції зі своїм колегою з Австрії Карлом Нехаммером наголосив, що Німеччина ухвалює складні рішення для надання військової підтримки Україні, і заявив, що Берлін буде радий будь-якій допомозі для Києва з боку партнерів.

Шольц, який обіймає свою посаду з грудня 2021 року, вперше прибув з офіційним візитом до сусідньої Австрії для переговорів з Нехаммером. Зустріч двох канцлерів відбувається у Зальцбурзі. Це перший візит глави німецького уряду до Австрії за останні 10 років.

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«Ця війна в Європі вимагає від нас критично осмислити свої уявлення, а також слід бути готовими до прийняття незручних рішень. Порушуючи політику, що склалася в попередні десятиліття, Німеччина тепер постачає зброю в зону конфлікту, щоб Україна могла захиститися від російської агресії. Німеччина твердо має намір разом з своїми партнерами та союзниками надавати Україні політичну, фінансову, а також військову підтримку – стільки, скільки потрібно. При цьому будь-яка підтримка з боку наших партнерів вітатиметься», – заявив Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Зазначимо, що уряд Німеччини передав Україні черговий транш військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, дві пускові установки Iris-T. Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Як зазначається, крім пускових установок IRIS-T, Німеччина передала Україні понад 4500 155-мм димових снарядів. Також до нового пакету увійшли 10 радарів наземного спостереження GO12.

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Україна також отримала чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи, а також вісім навантажувачів.В одному з попередніх пакетів допомоги Німеччина передала Україні ще дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

До слова, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер уперше від початку війни відвідав Україну – під час візиту поговорив із провідним німецьким виднням Bild. Зокрема журналісти провокаційно запитали німецького посадовця про його ставлення до диктатора Путіна, і чи бажає він смерті президенту Росії. Міністр відповів максимально лаконічно: «Я нікому не бажаю смерті».