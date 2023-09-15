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Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї ООН: названо дату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї ООН: названо дату
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

20 вересня Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня. Про це повідомляє «Укрінформ».

Відповідно до попереднього розкладу, виступ Президента України планується в першій половині дня 19 вересня.

Тема цих дебатів, запланованих на період з 19 по 23 вересня, стосується «Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо Порядку денного до 2030 року і досягнення його Цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх».

19 вересня, першого дня сесії, також передбачається виступи більш ніж 40 лідерів держав, включаючи лідерів Бразилії, США, Польщі, Туреччини, Угорщини, Швейцарії та Чехії.

20 вересня Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

Росію на тижні високого рівня представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров, котрий, як очікується, візьме участь у засіданні Радбезу ООН 20 вересня.

Також наступного тижня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом. 

Як повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у вересні може відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він відстоюватиме свою формулу миру. 

Теги: міністр Володимир Зеленський

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