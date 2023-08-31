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Зеленський: є домовленість щодо постачання в Україну партії броньованих «медеваків»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський: є домовленість щодо постачання в Україну партії броньованих «медеваків»
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Президент України також провів щоденне селекторне засідання, на якому Мінстратегпром розповів про власне виробництво

Президент України Володимир Зеленський поінформував про важливу новину для передової: домовлено про поставку в Україну броньованих «медеваків», великої партії. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Важлива новина для передової: домовлено про поставку в Україну броньованих «медеваків», великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало», – сказав президент.

Сьогодні стало відомо, що президент провів щоденне селекторне засідання. На ньому Мінстратегпром розповів про власне виробництво.

«Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів», – написав президент.

Також Зеленський провів нараду щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів.

«Будуть вагомі речі. Вагомі перемовини для України», – анонсував президент.

Іще одна нарада – щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року.

«Віце-премʼєр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для школярів, батьків, вчителів. Те, що справді допомагатиме. Завтра представимо перші деталі», – повідомив Зеленський.

Зокрема очільник України привітав сьогодні Київську політехніку – 125 років університету.

«Було надзвичайно приємно та корисно поспілкуватися зі студентами, з викладачами. Хоч би що відбувалося, освіта завжди буде залишатися тим елементом, який дає силу людям і державі, який дає змогу розвиватися й ставати міцнішими попри все, –зазначив він та додав: І я особливо хочу подякувати сьогодні тим нашим студентам і викладачам, тим нашим освітянам, які не просто здобувають чи допомагають здобути освіту, а роблять освітній процес таким практичним, який потрібен саме зараз, коли світлий розум наших людей допомагає, зокрема, українській «оборонці». Хороші проекти є в наших студентів, сильні проекти. Мінстратегпрому є що реалізовувати».

Зеленський також провів зустріч із представниками компанії BAE Systems. Компанія починає працювати в Україні. 

«Світ дуже добре знає цю компанію. А наші воїни вже дуже добре знають зброю, яку виробляє ця компанія. Зокрема, артилерію – L119 та M777, бронетехніку – CV90, дуже потужну. Компанія починає працювати в Україні. Наша мета – щоб усю найкориснішу зброю для оборони можна було виробляти в Україні. І це буде. Вже за певними позиціями виробництво є, а буде за всіма необхідними», – повідомив президент.

Володимир Зеленський подякував кожному й кожній, хто воює й працює заради України!

«Особливо відзначу: 47-ма окрема механізована бригада – дякую, хлопці, за ваше просування вперед; воїни нашої 44-ї артилерійської бригади – дякую за влучність!», – підкреслив він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться. 

Теги: міністр вибори освіта партії Володимир Зеленський президент

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