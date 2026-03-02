Головна Світ Політика
Катар заявив про атаку іранських дронів на енергооб’єкти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Катар заявив про атаку іранських дронів на енергооб’єкти
Дрони Ірану вдарили по об’єктах Qatar Energy
фото: Al Jazeera

У Досі повідомили про удари по Месаїду та Рас-Лаффану

Міністерство оборони Катару заявило, що два дрони атакували енергетичні об’єкти в країні. За попередніми даними, жертв немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Al Jazeera.

«Один дрон атакував резервуар для води, що належить електростанції в Месаїді, а інший – енергетичний об'єкт в промисловому місті Рас-Лаффан, що належить Qatar Energy», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що всі збитки та втрати, спричинені атакою, будуть оцінені відповідними органами, а офіційну заяву оприлюднять пізніше. За даними видання, Іран третій день поспіль завдає ударів по сусідніх державах. У понеділок вибухи пролунали в Дубаї (ОАЕ), столиці Катару Досі та Кувейті.

Кувейтська протиповітряна оборона перехопила більшість дронів поблизу районів Румайтія і Салва, повідомило державне інформаційне агентство Кувейту. Речник міністерства закордонних справ Катару заявив, що країна перехопила іранські атаки, спрямовані на цивільну інфраструктуру, зокрема міжнародний аеропорт.

Водночас Тегеран заявив, що його удари націлені на військові об’єкти США в регіоні на тлі того, що вже третій день тривають американо-ізраїльські атаки по території Ірану.

За інформацією ЗМІ, щонайменше одна людина загинула в Кувейті, троє – в ОАЕ, ще 16 отримали поранення в Катарі. В Ірані внаслідок американо-ізраїльських ударів загинули щонайменше 555 осіб. В Ізраїлі повідомляється про щонайменше дев’ятьох загиблих і 121 пораненого.

Нагадаємо, що Центральне командування США заявило, що вранці у понеділок три американські винищувачі F-15 були помилково збиті протиповітряною обороною Кувейту. 

