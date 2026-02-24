Чи закінчиться війна у 2026 році? Міністр оборони Данії зробив прогноз

Троельс Лунд Поульсен: Європа повинна активізуватися. Ми маємо робити більше для власного захисту

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Королівства Данія Троельс Лунд Поульсен висловився песимістично щодо перспектив завершення війни у 2026 році. Про це він зауважив на конференції YES, організованій фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

«Європа повинна робити більше. Також ми маємо діяти швидше. Ми всі повинні мати спроможність допомагати Україні не лише цього року, а й мати довгострокове зобов’язання, адже, на мою думку, ця війна може бути тривалою. Це важлива дискусія – як ми можемо залишатися разом з Україною у наступні роки», – наголосив міністр оборони Данії.

Троельс Лунд Поульсен додав: «Тепер Європа повинна активізуватися. Ми маємо робити більше для власного захисту. Ми повинні більше інвестувати. Ми маємо могти захистити себе і посилити стримування».

Зауважимо, що 24 лютого фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) провели спеціальну зустріч YES з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Захід об’єднав провідних політичних діячів, урядовців, військових командирів, експертів і парламентарів з України, Великої Британії, країн Європи та США для відвертої й стратегічної дискусії про стан війни в Україні, перспективи її завершення та місце України в майбутній архітектурі безпеки Європи.

До слова, бізнесмен і філантроп, засновник YES Віктор Пінчук провів сьогодні спеціальну зустріч YES з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відкриваючи зустріч, Пінчук наголосив, що його знайомі росіяни вважають, що Кремль сильно промахнувся, коли обрав об'єктом нападу Україну. Якби ціль була іншою, то Путін міг досягти значно більших результатів.