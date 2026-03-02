Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США сталася стрілянина: ФБР розслідує можливий зв'язок нападника з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У США сталася стрілянина: ФБР розслідує можливий зв'язок нападника з Іраном
ФБР працює на місці події в Остіні
фото: AP

Внаслідок стрілянини в Остіні двоє людей загинули, 14 отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані

Правоохоронні органи США з’ясовують, чи стала атака на Іран мотивом для масової стрілянини, що сталася в неділю в розважальному районі Остіна. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Унаслідок нападу двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані. Хоча офіційні висновки робити зарано, слідчі виявили низку доказів, що вказують на потенційний зв'язок із тероризмом. Зокрема, на вбитому підозрюваному була футболка із зображенням іранського прапора, а в його автомобілі знайшли речі, що викликали занепокоєння спецслужб.

Підозрюваним виявився 53-річний натуралізований громадянин США родом із Сенегалу, який прибув до країни на початку 2000-х років. Чоловік мешкав за кількома адресами в Техасі, а раніше проживав у Нью-Йорку. Наразі ФБР проводить обшуки в його помешканні та перевіряє цифрові носії, щоб встановити, чи вивчав він ісламістську пропаганду. Також влада вивчає історію психічного здоров'я нападника. Під час атаки він був озброєний пістолетом та штурмовою гвинтівкою.

За даними поліції Остіна, нападник діяв сплановано: спочатку він кружляв навколо пивного саду Buford's Backyard на великому позашляховику, після чого відкрив вогонь із вікна машини по відвідувачах на терасі. Згодом він припаркував авто і продовжив розстрілювати перехожих пішки. Завдяки присутності поліції в центрі міста, офіцери дісталися місця події менш ніж за хвилину. У результаті зіткнення троє правоохоронців відкрили вогонь на ураження і ліквідували стрільця.

Мер Остіна Кірк Вотсон та губернатор Техасу Грег Ебботт висловили співчуття жертвам і подякували службам екстреної допомоги за оперативність – усіх критичних пацієнтів вдалося евакуювати протягом 24 хвилин. Наразі до справи залучена Об'єднана оперативна група ФБР з боротьби з тероризмом. Губернатор уже наказав посилити патрулювання розважальних районів міста, аби запобігти подібним актам насильства у майбутньому.

Як відомо, у середній школі у місті Роквілл, штат Меріленд сталася стрілянина. Один учень отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований у стабільному стані, ще одного учня затримали за підозрою у причетності до інциденту. 

Нагадаємо, у результаті масової стрілянини на дитячому дні народження в Стоктоні, Каліфорнія, загинули чотири людини, з яких троє – діти. За інформацією поліції, серед загиблих діти віком 8, 9 та 14 років, а також 21-річний підліток.

До слова, у США в місті Евергрін (штат Колорадо) сталася стрілянина в школі Evergreen High School, внаслідок якої троє неповнолітніх отримали вогнепальні поранення.

Теги: США стрілянина смерть ФБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після придушення протестів верховний лідер Ірану намагається запобігти нападу США
Після придушення протестів верховний лідер Ірану намагається запобігти нападу США
6 лютого, 00:58
Адмірал ВМС США Бред Купер, голова Центрального командування американських збройних сил, був присутній на переговорах з Іраном
США продемонстрували свою військову міць під час переговорів з Іраном
6 лютого, 23:27
Путін вважає, що зможе перехитрити США під час мирних переговорів щодо України – Голова розвідки Естонії
Путін вважає, що зможе перехитрити США під час мирних переговорів щодо України – Голова розвідки Естонії
10 лютого, 13:35
50 років стримування завершилися: США і Росія без ядерних обмежень
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
2 лютого, 16:48
Перше, що зробив чоловік, коли вийшов з оточення – зателефонував рідним
Був в оточенні та вважався зниклим безвісти: історія військового, який 271 день провів на позиції
7 лютого, 21:15
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
19 лютого, 08:53
24 лютого у Женеві мають відбутися переговори між представниками США, Росії та Китаю щодо контролю над ядерними озброєннями
Контроль над ядерним озброєнням: США, Росія та Китай проведуть переговори
24 лютого, 01:59
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК
25 лютого, 06:22
На супутниковому знімку видно дим, що клубочиться з резиденції Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в Тегерані після суботніх ударів
Трамп заявив про загибель великої кількості іранського керівництва під час ударів
Вчора, 00:52

Соціум

Ізраїль атакував об’єкти «Хезболли» у Бейруті після обстрілу своєї території
Ізраїль атакував об’єкти «Хезболли» у Бейруті після обстрілу своєї території
У США сталася стрілянина: ФБР розслідує можливий зв'язок нападника з Іраном
У США сталася стрілянина: ФБР розслідує можливий зв'язок нападника з Іраном
У Пакистані під час проіранських демонстрацій загинули щонайменше 22 людини
У Пакистані під час проіранських демонстрацій загинули щонайменше 22 людини
Безпілотники атакували Новоросійськ: горить порт та нафтовий термінал
Безпілотники атакували Новоросійськ: горить порт та нафтовий термінал
Українки у Варшаві потрапили в небезпечний інцидент через пачку чипсів
Українки у Варшаві потрапили в небезпечний інцидент через пачку чипсів
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua