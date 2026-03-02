У США сталася стрілянина: ФБР розслідує можливий зв'язок нападника з Іраном

Внаслідок стрілянини в Остіні двоє людей загинули, 14 отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані

Правоохоронні органи США з’ясовують, чи стала атака на Іран мотивом для масової стрілянини, що сталася в неділю в розважальному районі Остіна. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Унаслідок нападу двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані. Хоча офіційні висновки робити зарано, слідчі виявили низку доказів, що вказують на потенційний зв'язок із тероризмом. Зокрема, на вбитому підозрюваному була футболка із зображенням іранського прапора, а в його автомобілі знайшли речі, що викликали занепокоєння спецслужб.

Підозрюваним виявився 53-річний натуралізований громадянин США родом із Сенегалу, який прибув до країни на початку 2000-х років. Чоловік мешкав за кількома адресами в Техасі, а раніше проживав у Нью-Йорку. Наразі ФБР проводить обшуки в його помешканні та перевіряє цифрові носії, щоб встановити, чи вивчав він ісламістську пропаганду. Також влада вивчає історію психічного здоров'я нападника. Під час атаки він був озброєний пістолетом та штурмовою гвинтівкою.

За даними поліції Остіна, нападник діяв сплановано: спочатку він кружляв навколо пивного саду Buford's Backyard на великому позашляховику, після чого відкрив вогонь із вікна машини по відвідувачах на терасі. Згодом він припаркував авто і продовжив розстрілювати перехожих пішки. Завдяки присутності поліції в центрі міста, офіцери дісталися місця події менш ніж за хвилину. У результаті зіткнення троє правоохоронців відкрили вогонь на ураження і ліквідували стрільця.

Мер Остіна Кірк Вотсон та губернатор Техасу Грег Ебботт висловили співчуття жертвам і подякували службам екстреної допомоги за оперативність – усіх критичних пацієнтів вдалося евакуювати протягом 24 хвилин. Наразі до справи залучена Об'єднана оперативна група ФБР з боротьби з тероризмом. Губернатор уже наказав посилити патрулювання розважальних районів міста, аби запобігти подібним актам насильства у майбутньому.

