Трамп здивований відмовою Ірану від капітуляції на тлі військового тиску США

У США вважають, що розгортання морських та авіаційних сил в регіоні мало б стимулювати Іран до більшої гнучкості

Американський лідер Дональд Трамп висловив нерозуміння щодо позиції Тегерана, який продовжує ігнорувати вимоги стосовно обмеження своєї ядерної програми. Це відбувається попри суттєве посилення військового контингенту США на Близькому Сході. Про позицію президента розповів його спецпосланник Стів Віткофф, передає «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами Віткоффа, розгортання значних морських та авіаційних сил США в регіоні мало б стимулювати Іран до більшої гнучкості. Проте іранська сторона досі уникає прямих переговорів про відмову від ядерних розробок. Спецпосланець зауважив, що Трамп розглядає різні сценарії розвитку подій, але щиро дивується відсутності готовності Тегерана до фактичної капітуляції в цих умовах.

Ситуація навколо іранського збагачення урану набуває загрозливих масштабів. Наразі рівень збагачення сягає 60%, що не має стосунку до цивільних потреб. У Білому домі попереджають: за такого темпу Іран може отримати достатньо матеріалів для створення ядерної зброї вже протягом тижня.

Віткофф підкреслив, що зволікання становить пряму загрозу глобальній стабільності. Крім повної зупинки ядерного проєкту, Сполучені Штати наполягають на припиненні фінансування та підтримки збройних угруповань та суттєвому обмеженні іранської ракетної програми.

Як відомо, американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану, які можуть включати ураження окремих керівників та навіть спробу трансформації політичного устрою країни, якщо відповідний наказ надійде від президента США Дональда Трампа.

За словами співрозмовників агенції, військові опції перебувають на просунутій стадії та передбачають точкові удари по особах, яких у США вважають причетними до стратегічного керівництва силами Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки завершують перекидання до регіону Перської затоки безпрецедентної кількості авіації. За масштабами та бойовою потужністю це угруповання є найбільшим з моменту операції «Свобода Іраку» у 2003 році.