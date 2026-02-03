Головна Світ Політика
Нові файли Епштейна: Трамп пояснив свою причетність

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нові файли Епштейна: Трамп пояснив свою причетність
Ім'я Дональда Трампа фігурує у справі фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна
фото: скриншот з відео

Трамп: Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі, передає «Главком».

«Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном», – наголосив Трамп.

Американський лідер додав: «Насправді, якщо подивитися на Міністерство юстиції США, вони оголосили, що оприлюднили три мільйони сторінок документів. Це, мовляв, усе, чим вони мали займатися. І, відверто кажучи, я вважаю, що Мін’юсту варто просто сказати: у нас є інші справи, якими потрібно займатися, адже вся ця історія - я маю на увазі, окрім Білла Клінтона, Білла Ґейтса та багатьох інших людей, щодо яких виникає чимало запитань, – не має жодного стосунку до мене».

За словами президента США, Мін’юст нібито з’ясував, що Епштейн разом із письменником Майклом Вульфом змовлялися проти Трампа.

«Більше того, ситуація виявилася навіть цікавішою, адже вони з’ясували, що Джеффрі Епштейн разом із цим огидним письменником, на ім'я Майкл Волф нібито змовлялися проти Дональда Трампа, щоб він програв вибори. Тобто Епштейн, за їхніми словами, співпрацював із письменником, аби я програв вибори. І це вже саме по собі свідчить, що я не мав жодних справ із цією людиною», – підсумував американський лідер.

До слова, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях. 

Зауважимо, що помічник директора російського фонду «Росконгресс» Роман Чуков і екскоординатор прокремлівського руху «Наші» Марія Дрокова вели листування з американським фінансистом, сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

