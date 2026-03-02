Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай зробив нову заяву про війну на Близькому Сході: чому змінилась риторика

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Китай зробив нову заяву про війну на Близькому Сході: чому змінилась риторика
Міністр закордонних справ Китаю заявив, що Пекін вкрай занепокоєний ескалацією, яка охопила регіон Перської затоки
фото: EPA/UPG

Уряд Китаю закликав учасників конфлікту на Близькому Сході «припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації» 

Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони, залучені до іранського конфлікту, припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Удари США та Ізраїлю проти Ірану порушили міжнародне право, і Пекін глибоко стурбований їхнім впливом на сусідні країни», – заявили у Міністерстві закордонних справ Китаю.

Там вважають, що суверенітет, безпека та територіальна цілісність держав Перської затоки повинні залишатись нерушимими, і Китай підтримує усі країни у зміцненні комунікації.

Варто зауважити, що напередодні риторика Китаю була більш жорсткою. Пекін засудив удари Ізраїлю та США по Ірану, назвавши їх «неприйнятними».

«Напад та вбивство верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це», – йшлось в повідомленні закордонного відомства Китаю 1 березня.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав вбивство Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї «відвертим вбивством лідера суверенної держави», що є порушенням міжнародних норм.

Дипломати попередили, що регіон стоїть на межі небезпечної прірви, а односторонні дії без мандата ООН лише підривають світовий порядок.

Нагадаємо, Іран заявив про ураження ядерного об'єкта на своїй території. The Times of India повідомляє, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі висловив глибоку стурбованість ескалацією ситуації з безпекою в Західній Азії, попередивши, що не можна виключати радіологічний витік із серйозними наслідками.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Іран війна Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не поступово, а беззупинно: як скорочується «вічна війна» Кремля
Нафтові доходи Кремля тануть швидше, ніж міфи про «вічну війну»
9 лютого, 13:41
Мир автоматично повертає питання економічної відповідальності
Політико-економічний вимір путінської війни і реванш України
2 лютого, 13:05
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
20 лютого, 04:15
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState
21 лютого, 23:59
Реальна кількість СЗЧ вища, ніж офіційно озвучені 200 тисяч випадків, повідомив Білецький
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів
7 лютого, 10:42
Колючий дріт і протитанкові «зуби дракона» на лінії оборони на Донеччині
Україна та РФ обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу – NYT
19 лютого, 06:22
Аналітики зафіксували зміну прогнозів румунів щодо результату війни
Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України
19 лютого, 16:53
Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу
Яка головна риса українців, що змінила країну під час війни? Лібанова дала відповідь
26 лютого, 11:39
Попередження пролунало на тлі зростання військових витрат Китаю
США ще у 2023 році попередили техногігантів про ризик війни Китаю проти Тайваню
24 лютого, 20:39

Політика

Іран попередив ООН про «жахливі наслідки» для світу через удари США та Ізраїлю
Іран попередив ООН про «жахливі наслідки» для світу через удари США та Ізраїлю
Іран вперше під час бойових дій використав «Залізний промінь»: чим унікальна гармата
Іран вперше під час бойових дій використав «Залізний промінь»: чим унікальна гармата
Китай зробив нову заяву про війну на Близькому Сході: чому змінилась риторика
Китай зробив нову заяву про війну на Близькому Сході: чому змінилась риторика
Катар заявив про атаку іранських дронів на енергооб’єкти
Катар заявив про атаку іранських дронів на енергооб’єкти
Ізраїль назвав наступну ціль після ліквідації Хаменеї
Ізраїль назвав наступну ціль після ліквідації Хаменеї
ППО Кувейту помилково збила три винищувачі США
ППО Кувейту помилково збила три винищувачі США

Новини

ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua