Китай зробив нову заяву про війну на Близькому Сході: чому змінилась риторика

Міністр закордонних справ Китаю заявив, що Пекін вкрай занепокоєний ескалацією, яка охопила регіон Перської затоки

Уряд Китаю закликав учасників конфлікту на Близькому Сході «припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації»

Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони, залучені до іранського конфлікту, припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Удари США та Ізраїлю проти Ірану порушили міжнародне право, і Пекін глибоко стурбований їхнім впливом на сусідні країни», – заявили у Міністерстві закордонних справ Китаю.

Там вважають, що суверенітет, безпека та територіальна цілісність держав Перської затоки повинні залишатись нерушимими, і Китай підтримує усі країни у зміцненні комунікації.

Варто зауважити, що напередодні риторика Китаю була більш жорсткою. Пекін засудив удари Ізраїлю та США по Ірану, назвавши їх «неприйнятними».

«Напад та вбивство верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це», – йшлось в повідомленні закордонного відомства Китаю 1 березня.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав вбивство Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї «відвертим вбивством лідера суверенної держави», що є порушенням міжнародних норм.

Дипломати попередили, що регіон стоїть на межі небезпечної прірви, а односторонні дії без мандата ООН лише підривають світовий порядок.

Нагадаємо, Іран заявив про ураження ядерного об'єкта на своїй території. The Times of India повідомляє, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі висловив глибоку стурбованість ескалацією ситуації з безпекою в Західній Азії, попередивши, що не можна виключати радіологічний витік із серйозними наслідками.