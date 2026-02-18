Путін зробив Трампу стратегічну пропозицію щодо Аляски – The Economist

Перед зустріччю на Алясці минулого року Росія підготувала для президента США угоду на суму $12 трлн в обмін на послаблення санкцій

Перед зустріччю на Алясці минулого року Росія підготувала для президента США «найбільшу угоду» в економічній сфері. Видання The Economist оприлюднило сенсаційне розслідування про те, що саме Кремль пообіцяв Дональду Трампу, інформує «Главком».

За даними видання, перед зустріччю Путіна з президентом США Дональдом Трампом у серпні для Ради національної безпеки Росії було підготовлено записку, в якій пояснювалося, як продати пану Трампу «найбільшу угоду».

Справа утому, що з квітня минулого року Кирило Дмитрієв, який керує російським державним фондом, щонайменше дев'ять разів зустрічався зі Стівом Уіткоффом, спеціальним посланником Трампа. Особи, близькі до родини Трампа, вели переговори щодо придбання акцій російських енергетичних активів.

Сполученим Штатам Америки, зокрема, пропонували операції з арктичної нафти та газу, рідкоземельних копалин, центру обробки даних на атомній енергії та тунелю під Берінговою протокою та повернення активів Exxon Mobil на $5 млрд.

Як повідомляється, загальний пакет угод оцінювався $12 трлн. Росія хотіла обміняти це на пом'якшення санкцій.

Зауважимо, зустріч Путіна та Трампа на Алясці відбулася 15 серпня 2025 року. Президент США серйозно підготувався до зустрічі з очільником Кремля, зокрема розстелив йому червону доріжку та показав американських військових разом із технікою. І за цей прийом на Путін знайшов спосіб віддячити Трампу. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва може запросити президента США Дональда Трампа на парад 9 травня.