Шуфрич досі у СІЗО. Адвокат пояснив, в яку пастку попав нардеп

Суд визначив заставу в 33,2 млн, грн але банки не пропускають навіть 100 грн для підсанкційного політика

Народний депутат Нестор Шуфрич, який 2,5 роки перебуває у СІЗО за обвинуваченням у державній зраді, не може внести застави, яку йому визначив апеляційний суд. Про це «Главкому» повідомив адвокат обранця Віктор Карпенко.

Захисник продемонстрував виданню копію відповіді ПриватБанку. Із неї випливає, що 14 і 16 січня за Шуфрича було внесено частину застави на суми 20,2 тис. грн і 200 грн. Однак банк відмовив заявнику у проведенні фінансових операцій, посилаючись на указ президента від 19 січня 2025 року. Документ передбачає застосування десятирічних санкцій щодо нардепа Нестора Шуфрича.

Крім того, за словами адвоката нардепа, банки частково блокують картки людей, які сплачували за Шуфрича 100 грн у вигляді застави.

За словами Віктора Карпенка, виходом із цієї патової ситуації, може бути застосування до обвинуваченого нардепа іншого запобіжного заходу (наприклад, домашнього арешту чи особистого зобов’язання). Однак таке рішення повинен ухвалити суд.

Варто додати, що сьогодні Київський апеляційний суд за скаргою адвокатів Шуфрича переглядає застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативним внесенням 33,2 млн грн застави. Вперше таке рішення ухвалила апеляція на початку січня цього року, переглянувши ухвалу Шевченківського райсуду Києва.

скріншот із сайту суду

Як відомо, у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича.Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – йшлося у повідомленні спецслужби.

Тоді ж під час обшуків у нардепа силовики знайшли колекції радянських нагород та кітелі збройних сил Росії.

У лютому 2024 року правоохоронці «нагородили» Шуфрича новою підозрою за фінансування Росгвардії у Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія заплатила воєнізованій охороні окупантів пів мільйона російських рублів. Гроші пішли за охорону недобудованого профілакторію площею понад 4,5 тис. кв у селищі Сімеїз, який межує з дачею Медведчука.

Після цього підозру за аналогічними подіями у Криму одержав й експомічник Шуфрича В’ячеслав Черепня. Він близько року перебував у СІЗО, а потім у лютому 2025 року суд переглянув міру запобіжного заходу і призначив домашній арешт.

15 вересня 2023 року одіозний політик заїхав до слідчого ізолятора СБУ, де й залишається донині.