Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розкрито кількість резервістів, яку зможе залучити Естонія на випадок війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У разі потреби Естонія готова мобілізувати 230 тисяч військовозобов’язаних, каже Аннелі Кольк
фото: Збройні сили Естонії/Facebook

Посолка Аннелі Кольк: «Як і будь-якій країні, в Естонії можуть знайтися свої ухилянти…»

У разі воєнної загрози Естонія зможе мобілізувати близько 230 тис. військовозобов’язаних. Однак фактична чисельність війська може бути більшою завдяки добровольцям. Про це надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк зауважила в інтерв'ю «Главкому».

«Підтримка наших Збройних сил з боку естонців є дуже високою. Вона зросла після того, як Росія окупувала частину Грузії. А ще більше – після 2014-го, тобто після окупації Криму та Донбасу, і після 2022-го – початку великого наступу Росії на Україну. У нас є регулярна армія і «Союз оборони» – аналог української тероборони. Йдеться про свого роду добровольче воєнізоване об’єднання. До нього останнім часом приходить все більше людей», – зазначила посол.

Кольк наголосила, що кількість військовозобов’язаних в Естонії становить близько 230 тис. осіб, і саме стільки можуть мобілізувати у разі потреби. Водночас вона переконана, що чисельність війська може бути більшою завдяки добровольцям.

Зокрема, посол розповіла, що в Естонії є строкова служба з 18 років для юнаків. «Мій 23-річний син пройшов її, закінчив університет, а потім приєднався до лав добровольчого об’єднання, про яке я говорила. Багато його друзів вчинили так само, і я очікую, що естонців, які готові битися за свою країну, ставатиме все більше. Сміливість та стійкість українців допомагає естонцям підтримувати свої власні Збройні сили», – додала вона.

«Зрештою, в будь-якій країні є люди, які не хочуть за неї боротися, які бояться війни. Але в будь-якому разі ухилянти становитимуть незначну частину від усіх військовозобов’язаних Естонії. Крім того, оскільки Естонія є членом НАТО, ми не будемо боротися самі – з нами будуть наші союзники», – підсумувала Кольк.

Нагадаємо, естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.

Зокрема, посол України в Естонії Володимир Боєчко заявив, що ймовірність повторення в естонській Нарві сценарію «ДНР»-«ЛНР» значною мірою перебільшена та часто штучно розкручується. За його словами, хоча тема можливих провокацій з боку Росії періодично піднімається, естонська влада реагує на неї виважено, а правоохоронні органи мають достатній рівень компетентності, щоб протидіяти таким загрозам.

Також Володимир Боєчко зауважив, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших.

До того ж Володимир Боєчко заявив, що не бачить суттєвої загрози посилення проросійських сил в Естонії напередодні парламентських виборів, які мають відбутися наступного року.

Теги: Естонія військові війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua