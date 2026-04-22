Розкрито кількість резервістів, яку зможе залучити Естонія на випадок війни

Посолка Аннелі Кольк: «Як і будь-якій країні, в Естонії можуть знайтися свої ухилянти…»

У разі воєнної загрози Естонія зможе мобілізувати близько 230 тис. військовозобов’язаних. Однак фактична чисельність війська може бути більшою завдяки добровольцям. Про це надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк зауважила в інтерв'ю «Главкому».

«Підтримка наших Збройних сил з боку естонців є дуже високою. Вона зросла після того, як Росія окупувала частину Грузії. А ще більше – після 2014-го, тобто після окупації Криму та Донбасу, і після 2022-го – початку великого наступу Росії на Україну. У нас є регулярна армія і «Союз оборони» – аналог української тероборони. Йдеться про свого роду добровольче воєнізоване об’єднання. До нього останнім часом приходить все більше людей», – зазначила посол.

Кольк наголосила, що кількість військовозобов’язаних в Естонії становить близько 230 тис. осіб, і саме стільки можуть мобілізувати у разі потреби. Водночас вона переконана, що чисельність війська може бути більшою завдяки добровольцям.

Зокрема, посол розповіла, що в Естонії є строкова служба з 18 років для юнаків. «Мій 23-річний син пройшов її, закінчив університет, а потім приєднався до лав добровольчого об’єднання, про яке я говорила. Багато його друзів вчинили так само, і я очікую, що естонців, які готові битися за свою країну, ставатиме все більше. Сміливість та стійкість українців допомагає естонцям підтримувати свої власні Збройні сили», – додала вона.

«Зрештою, в будь-якій країні є люди, які не хочуть за неї боротися, які бояться війни. Але в будь-якому разі ухилянти становитимуть незначну частину від усіх військовозобов’язаних Естонії. Крім того, оскільки Естонія є членом НАТО, ми не будемо боротися самі – з нами будуть наші союзники», – підсумувала Кольк.

Нагадаємо, естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.

Зокрема, посол України в Естонії Володимир Боєчко заявив, що ймовірність повторення в естонській Нарві сценарію «ДНР»-«ЛНР» значною мірою перебільшена та часто штучно розкручується. За його словами, хоча тема можливих провокацій з боку Росії періодично піднімається, естонська влада реагує на неї виважено, а правоохоронні органи мають достатній рівень компетентності, щоб протидіяти таким загрозам.

Також Володимир Боєчко зауважив, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших.

До того ж Володимир Боєчко заявив, що не бачить суттєвої загрози посилення проросійських сил в Естонії напередодні парламентських виборів, які мають відбутися наступного року.