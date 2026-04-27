Через блокаду Ормузької протоки зростає ціна на нафту

Аліна Самойленко
Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
фото: AP

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу. Через неї транспортується приблизно п’ята частина світових поставок нафти

Світові енергетичні ринки знову опинилися під значним тиском після провалу спроб відновити мирні переговори щодо конфлікту в Ірані. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,5%, сягнувши позначки $107,97 за барель, тоді як американська WTI торгується в районі $96. Ескалація напруженості зумовлена рішенням президента США Дональда Трампа скасувати дипломатичну місію своїх представників до Пакистану, який виступає посередником у перемовинах. Американська сторона вважає пропозиції Тегерана недостатніми, тоді як іранський президент Масуд Пезешкіан категорично відмовляється від діалогу в умовах військової блокади та погроз.

Найкритичнішим фактором залишається ситуація в Ормузькій протоці, яка фактично заблокована як іранськими силами, так і ВМС США. Транзит через цей ключовий морський шлях скоротився майже до нуля, що спричинило найбільший шок постачання в історії енергетики. Відсутність вільного проходу через протоку призвела до гострого дефіциту не лише сирої нафти та палива, а й природного газу та мінеральних добрив. Міжнародне енергетичне агентство попереджає про неминучу інфляційну кризу, оскільки ринку доводиться перекалібровуватися на умови, де пропозиція впала щонайменше на 10%. За оцінками трейдерів, світова економіка вже гарантовано втратила 1 млрд барелів нафти, що вдвічі перевищує обсяги екстрених запасів, вивільнених урядами з початку конфлікту.

Військова присутність у регіоні продовжує посилюватися: Центральне командування США повідомило про чергове перехоплення підсанкційного судна в Аравійському морі. Загалом з початку блокади американські військові примусово змінили курс 37 кораблів. Паралельно з військовим тиском Вашингтон посилює санкції проти компаній, що співпрацюють з Тегераном. Останньою під обмеження потрапила китайська нафтопереробна компанія Hengli Petrochemical, що загострило відносини з Пекіном напередодні запланованого саміту Трампа та Сі Цзіньпіна. Аналітики прогнозують, що ціна на нафту Brent стабільно триматиметься в діапазоні $100-115 доларів за барель, а будь-яка подальша регіональна ескалація може підштовхнути котирування до ще вищих рівнів.

Нагадаємо, раніше Корпус вартових ісламської революції (КВІР) офіційно заявив, що стратегічно важлива Ормузька протока залишатиметься закритою. Тегеран відкинув ультиматум Вашингтона, назвавши слова Дональда Трампа політичним шоу. 

Державні медіа Ірану поширили офіційний коментар Корпусу вартових ісламської революції, у якому наголошується, що цей ключовий морський шлях перебуває «під твердим контролем». Військове керівництво країни дало зрозуміти, що не збирається поступатися позиціями в обмін на американські пропозиції.

