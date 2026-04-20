Міністр енергетики США назвав правильним рішення послабити санкції проти російської нафти

Аліна Самойленко
фото: Офіс президента

Міністр енергетики США Кріс Райт зауважив, що рішення є «короткостроковим та прагматичним» 

Адміністрація Дональда Трампа ухвалила тимчасове рішення послабити санкції, дозволивши певні операції з іранською та російською нафтою, що вже перебуває в морі. Цей крок Міністерства фінансів США викликав гостру критику з боку демократів у Сенаті, які назвали таке рішення «ганебним» та вигідним для Кремля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Лідер демократичної меншості Чак Шумер та його колеги заявили, що президент РФ Володимир Путін став одним із головних бенефіціарів конфлікту США з Іраном. За їхніми даними, на тлі війни та стрибків цін на енергоносії доходи Росії від продажу нафти в березні зросли майже вдвічі. Опозиція вимагає припинити практику надання санкційних винятків, які, за їхніми словами, лише допомагають Москві фінансувати війну.

Зі свого боку, міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі Fox News Sunday став на захист позиції Білого дому. Він пояснив, що рішення є «короткостроковим та прагматичним» і спрямованим на те, щоб переспрямувати потоки нафти до Індії та інших азійських країн, замість того, щоб вони дісталися Китаю. Райт наголосив, що це допоможе наситити ринок пальним та стримати ціни, які турбують споживачів не лише в США, а й у Європі. У Трампа запевняють, що такі заходи є тимчасовими і стосуються лише тієї сировини, яка вже була відвантажена на танкери.

Як відомо, міністерство фінансів США видало нову ліцензію, що тимчасово звільняє від санкцій операції з постачання та продажу російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Таке рішення ухвалено на тлі намагань Вашингтона знизити світові ціни на енергоносії, які залишаються високими через триваючий конфлікт із Іраном. Згідно з документом, дозвіл поширюється на продукцію, завантажену на судна станом на 17 квітня, а завершити всі торговельні операції дозволено до 16 травня.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. 

«Вони б продали російські барелі, які вже були на воді. Ці барелі йшли до Китаю у будь-якому випадку. Ми підштовхнули їх до наших союзників і допомагали стабілізувати ціну на нафту», – цитує його слова «Суспільне».

Водночас оцінка Мінфіну США суттєво відрізняється від даних медіа. Зокрема, за даними The New York Times, що під час дії послаблення санкцій Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня.

За такими підрахунками, лише за квітень доходи РФ від нафти могли сягнути щонайменше $12,8 млрд, що в рази перевищує оцінку американського міністра.

