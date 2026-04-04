Підземний комплекс під бальною залою Трампа: деталі секретного будівництва – NYT

Аліна Самойленко
фото: The New York Times

Доанльд Трамп назвав будівництво бальної зали необхідністю для забезпечення національної безпеки

Хоча публічна увага зосереджена на наземній частині нового проєкту Дональда Трампа – бальній залі вартістю $400 млн, – підземна складова об'єкта є значно складнішою та дорожчою. Робочі бригади вже кілька тижнів демонтують старий Президентський центр надзвичайних операцій, щоб звести на його місці масштабнішу та сучаснішу споруду. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Оригінальний бункер був побудований за часів Другої світової війни для захисту керівництва держави. Саме тут перебували віцепрезидент Дік Чейні та президент Джордж Буш-молодший під час атак 11 вересня 2001 року, а Дональд Трамп переховувався в ньому під час протестів 2020 року. Об'єкт розташовувався під Східним крилом Білого дому, яке Трамп зніс минулого року заради будівництва зали.

Через юридичні суперечки щодо будівництва Трамп почав відкритіше обговорювати деталі бункера, аргументуючи необхідність проєкту вимогами національної безпеки. За його словами, підземна частина – це «масивний військовий комплекс», який включатиме:

  • медичний центр з найсучаснішим обладнанням;
  • бомбосховища для тривалого перебування;
  • найновіші засоби секретного зв'язку та фільтрацію від біологічної зброї;
  • сама бальна зала площею понад 8 000 кв.м. слугуватиме захисним куполом із куленепробивного скла, що має убезпечити підземний об'єкт від атак дронів чи вогнепальної зброї.

Секретної служби Суддя Федерального окружного суду Річард Дж. Леон зупинив проєкт, заявивши, що він потребує схвалення Конгресу. Проте Трамп наполягає на продовженні робіт, посилаючись на пункт судового рішення, який дозволяє будівництво, необхідне для безпеки Білого дому.

Секретна служба США двічі подавала документи на підтримку завершення об'єкта. Заступник директора служби Метью К. Квінн підкреслив, що будь-яка пауза в будівництві залишає підрядника з невиконаними зобов'язаннями щодо безпеки, що ставить під загрозу життя президента.

Попри заяви Трампа, багато деталей залишаються засекреченими. Офіційні представники Білого дому, зокрема речниця Каролін Лівітт, відмовляються уточнювати, які саме підрозділи військових задіяні в будівництві та яка остаточна вартість підземних робіт. Суддя Леон скептично поставився до аргументів адміністрації, зазначивши, що проблема «великої діри» біля Білого дому була створена рішеннями самого президента.

Як відомо, проєкт масштабної перебудови Білого дому, ініційований Дональдом Трампом, пройшов ключовий етап узгодження. 

Національна комісія з планування капітального будівництва (NCPC) більшістю голосів підтримала план створення бальної зали площею 8 400 кв. м. Це рішення було прийняте попри нещодавню постанову федерального судді Річарда Леона, який наказав призупинити роботи, наголосивши, що президент є лише «розпорядником, а не власником» історичної пам'ятки.

