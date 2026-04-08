Іран заявив про зрив домовленостей зі США ще до початку переговорів

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Іран заявив про зрив домовленостей зі США ще до початку переговорів
фото: AP

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що заклик Ірану до припинення вогню в Лівані був проігнорований

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф повідомив про порушення трьох ключових положень із запропонованого Тегераном плану, який мав стати фундаментом для діалогу зі Сполученими Штатами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За його словами, ігнорування заклику до перемир'я в Лівані, поява безпілотника в іранському небі всупереч домовленостям та відмова визнати право країни на збагачення урану роблять поточні переговори чи двостороннє припинення вогню неможливими.

Водночас американська сторона наголошує на дотриманні умов перемир'я, зазначаючи, що військових ударів по території Ірану не завдавалося. У Білому домі також уточнили, що питання ситуації в Лівані не входило до чинних домовленостей, а вимогою США залишається повна зупинка іранської програми зі збагачення урану.

Раніше повідомлялося, що  Іран зупинив рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку та попередив про можливий вихід із перемир’я зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану. 

За даними джерел, Тегеран вважає припинення бойових дій «на всіх фронтах, включаючи Ліван», частиною домовленостей зі США.

Нагадаємо, що США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, Іран додав положення про «прийняття збагачення» урану до своєї версії плану припинення вогню, що відрізняється від англомовного документа, поширеного серед журналістів.

