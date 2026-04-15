США заявили про знищення судна наркоторговців у Тихому океані

Як кажуть військові, судно рухалося відомими маршрутами наркоторгівлі та було залучене в операціях з незаконного обігу наркотиків

Унаслідок американської удару загинуло чотири людини

Військові США завдали удару по судну, причетному до наркоторгівлі, у східній частині Тихого океану. Внаслідок операції загинули четверо осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Південне командування США.

Зазначається, що об'єднана оперативна група «Південний спис» завдала «смертоносного удару» по судну, яке нібито знаходиться в експлуатації організацій, визнаних терористичними.

«Розвідка підтвердила, що судно рухалося відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану та було залучене в операціях з незаконного обігу наркотиків. У результаті цієї операції було ліквідовано чотирьох чоловіків-наркоторговців, пов'язаних із терористичною діяльністю», – йдеться у повідомленні.

Як додало Південне командування США, під час операції жоден американський військовослужбовець не постраждав.

On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0 — U.S. Southern Command (@Southcom) — U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026

Нагадаємо, на початку серпня 2025 року президент США Дональд Трамп дозволив збройним силам країни застосовувати силу проти наркокартелів Латинської Америки. Раніше президент США зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що американські військові завдали удару по трьох суднах у водах Тихого океану. Вони начебто були причетні до наркоторгівлі.

До слова, лише 29% американців підтримують використання військових сил для вбивства підозрюваних у наркоторгівлі без судового процесу. Більшість, а саме 51%, виступили проти позасудових страт, а 20% респондентів не змогли визначитися з позицією.