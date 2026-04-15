США заявили про знищення судна наркоторговців у Тихому океані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як кажуть військові, судно рухалося відомими маршрутами наркоторгівлі та було залучене в операціях з незаконного обігу наркотиків
Унаслідок американської удару загинуло чотири людини

Військові США завдали удару по судну, причетному до наркоторгівлі, у східній частині Тихого океану. Внаслідок операції загинули четверо осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Південне командування США.

Зазначається, що об'єднана оперативна група «Південний спис» завдала «смертоносного удару» по судну, яке нібито знаходиться в експлуатації організацій, визнаних терористичними.

«Розвідка підтвердила, що судно рухалося відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану та було залучене в операціях з незаконного обігу наркотиків. У результаті цієї операції було ліквідовано чотирьох чоловіків-наркоторговців, пов'язаних із терористичною діяльністю», – йдеться у повідомленні.

Як додало Південне командування США, під час операції жоден американський військовослужбовець не постраждав.

Нагадаємо, на початку серпня 2025 року президент США Дональд Трамп дозволив збройним силам країни застосовувати силу проти наркокартелів Латинської Америки. Раніше президент США зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що американські військові завдали удару по трьох суднах у водах Тихого океану. Вони начебто були причетні до наркоторгівлі.

До слова, лише 29% американців підтримують використання військових сил для вбивства підозрюваних у наркоторгівлі без судового процесу. Більшість, а саме 51%, виступили проти позасудових страт, а 20% респондентів не змогли визначитися з позицією.

Читайте також:

Читайте також

Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану
Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану
10 квiтня, 01:56
Моменти нападу на українську біженку у місті Шарлотт
Вбивця Ірини Заруцької в США може уникнути покарання: деталі
9 квiтня, 12:11
Трамп хотів озброїти іранців, щоб спровокувати нове повстання
План озброїти іранців провалився: Трамп обурений
6 квiтня, 19:46
США перекинули 82-гу дивізію на Близький Схід
США перекинули тисячі десантників на Близький Схід: коли чекати наземної операції
31 березня, 11:29
Останніми днями США перекинули на Близький Схід тисячі морських піхотинців і десантників
Наземна операція США проти Ірану: ЗМІ назвали ймовірні сценарії
27 березня, 07:24
Президент Куби Мігель Діас-Канель тримає кубинський прапор поруч із Раулем Кастро, другим праворуч, та онуком Рауля Кастро, Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро
Президент Куби розкрив деталі переговорів зі США
26 березня, 05:51
Ізраїль заперечив участь у переговорах США з Іраном та обіцяє продовжувати удари
Ізраїль заперечив участь у переговорах США з Іраном та обіцяє продовжувати удари
25 березня, 01:56
F-35 є одним із найсучасніших бойових літаків у світі
Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN
19 березня, 20:41
Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю
Голова контртерористичного центру США звільнився через війну в Ірані: деталі
18 березня, 01:57

Політика

США заявили про знищення судна наркоторговців у Тихому океані
США заявили про знищення судна наркоторговців у Тихому океані
Трамп прокоментував поразку Орбана на виборах в Угорщині
Трамп прокоментував поразку Орбана на виборах в Угорщині
Держдеп США розкрив, як Куба допомагає Росії у війні проти України
Держдеп США розкрив, як Куба допомагає Росії у війні проти України
Лавров зустрівся з Сі Цзіньпіном та назвав союз РФ і Китаю опорою для світу
Лавров зустрівся з Сі Цзіньпіном та назвав союз РФ і Китаю опорою для світу
Ще дві країни приєдналися до угоди про спецтрибунал для РФ
Ще дві країни приєдналися до угоди про спецтрибунал для РФ
Італія зупинила оборонну угоду з Ізраїлем
Італія зупинила оборонну угоду з Ізраїлем

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
