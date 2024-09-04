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Львів: під удар потрапили три школи і центр творчості (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Львів: під удар потрапили три школи і центр творчості (фото)
Пошкоджена школа внаслідок ворожої атаки на Львів, 4 вересня 2024 р.
фото: Андрій Закалюк/Facebook

У перші дні навчального року Росія гатить по закладах освіти

Унаслідок удару безпілотника по житловому кварталу Львова пошкоджені три навчальні заклади та центр творчості. Про це повідомив начальник управління освіти у Львівській міській раді Андрій Закалюк.

«Пройшло лише три дні навчання… Постраждало три школи і Центр творчості. Сотні вікон, дверей, дахи. Нелюди», – написав посадовець на своїй сторінці у фейсбуці.

Закалюк показав фото пошкоджених закладів освіти у Львові.

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Унаслідок ранкової атаки у Львові пошкоджені три навчальні заклади та центр творчості
фото: Андрій Закалюк/Facebook

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. У районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 25 постраждалих і трьох загиблих, серед яких 14-річна дівчинка.

У зв'язку з наслідками атаки у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.

Крім того, на Львівщині після ворожої атаки фіксуються знеструмлення. Через це затримується низка потягів. 

Теги: Львів обстріл війна школа

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