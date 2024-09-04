Львів: під удар потрапили три школи і центр творчості (фото)
У перші дні навчального року Росія гатить по закладах освіти
Унаслідок удару безпілотника по житловому кварталу Львова пошкоджені три навчальні заклади та центр творчості. Про це повідомив начальник управління освіти у Львівській міській раді Андрій Закалюк.
«Пройшло лише три дні навчання… Постраждало три школи і Центр творчості. Сотні вікон, дверей, дахи. Нелюди», – написав посадовець на своїй сторінці у фейсбуці.
Закалюк показав фото пошкоджених закладів освіти у Львові.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. У районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 25 постраждалих і трьох загиблих, серед яких 14-річна дівчинка.
Львів після обстрілу 😢 pic.twitter.com/f02WJvJOHz— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2024
У зв'язку з наслідками атаки у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.
Крім того, на Львівщині після ворожої атаки фіксуються знеструмлення. Через це затримується низка потягів.
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