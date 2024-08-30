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Делегація уряду України поїхала з візитом в США

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Делегація уряду України поїхала з візитом в США
Українська делегація почала свій візит у Вашингтон
фото з відкритих джерел

Українську делегацію очолила віцепремʼєр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко

Українська делегація на чолі з віцепремʼєр-міністром – міністром економіки України Юлією Свириденко почала свій візит у Вашингтон. Про це повідомив Офіс президента на своєму каналі в Telegram в п'ятницю, 30 серпня.

У складі делегації України:

  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак,
  • міністр оборони Рустем Умєров,
  • заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца,
  • заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк,
  • начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ Микола Шевцов,
  • заступники керівника Офісу президента Микола Точицький та Олена Ковальська,
  • радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк,
  • радниця очільника Офісу глави держави Дарія Зарівна.

Раніше видання Politico зазначало, що представники української влади готуються представити посадовцям національної безпеки США список далекобійних цілей у Росії, які, на їхню думку, можуть уразити Сили оборони, якщо Вашингтон скасує обмеження на використання своєї зброї.

Як зазначає видання, Україна використовує цей список як ще одну спробу переконати Вашингтон зняти обмеження на використання американської зброї проти Росії. Хоча Україна раніше надала США деякі зі своїх потенційних цілей на Росії, цей список, як передбачається, буде більш конкретним.

США вже кілька місяців заявляють, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відсунула свої найважливіші цілі, включно з авіацією, від кордону і зробила їх недосяжними. Але Київ визначив кілька важливих цілей, яких він може досягти за допомогою наданих США ракет, кажуть джерела. Він сподівається, що список зміцнить кампанію на переконання президента Джо Байдена змінити свою думку.

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Теги: США Україна

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