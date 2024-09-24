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Зеленський у США зустрівся із сенаторами та конгресменами: про що говорили

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Зеленський у США зустрівся із сенаторами та конгресменами: про що говорили
Зеленський перебуває у США
фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський проводить багато офіційних зустрічей у США

Глава держави зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, під час зустрічі він подякував американським дипломатам та політикам за всебічну допомогу та підтримку України.

«Поінформував делегацію про поточну безпекову ситуацію та перспективи на наступний рік, про те, до чого готується Росія. Зараз, наприкінці року, ми маємо реальну можливість зміцнити співпрацю між Україною та Сполученими Штатами», – йдеться у дописі глави держави.

Крім того, Зеленський заявив, що рішучі дії зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії проти України наступного року.

Також він підкреслив, що Америка є лідером у багатьох галузях у світі і саме це лідерство відіграє ключову роль у впровадженні миру між державами.

«Ми цінуємо підтримку з боку Конгресу США та всіх друзів свободи в обох палатах – Сенаті й Палаті представників, – які щиро цінують захист життя і розуміють, наскільки важливо всім нам бути сильними – Україні, Сполученим Штатам та всім нашим партнерам», – підсумував Зеленський.

Глава держави розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією. 

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Крім того, Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

До слова, Зеленський виступив на саміті в США та заявив, що Путін вкрав багато, але не вкраде майбутнє світу. 

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Теги: США путін політика Володимир Зеленський Україна

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