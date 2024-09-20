Втрати ворога станом на 20 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 20 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 20 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 20 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 639480 (+1340) осіб,
- танків ‒ 8725 (+20) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39) од.,
- артилерійських систем – 18212 (+35) од.,
- РСЗВ – 1189 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 949 (+2) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2593 (+1) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3115 (+6).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 20 вересня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі п'ять ворожих кораблів, із яких чотири є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 32 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухались із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 940-й день повномасштабної війни в Україні.
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