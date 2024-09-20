Втрати ворога станом на 20 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 940-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 20 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 639480 (+1340) осіб,

танків ‒ 8725 (+20) од.,

бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39) од.,

артилерійських систем – 18212 (+35) од.,

РСЗВ – 1189 (+0) од.,

засоби ППО ‒ 949 (+2) од.,

літаків – 369 (+0) од.,

гелікоптерів – 328 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),

крилаті ракети ‒ 2593 (+1) од.,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од.,

спеціальна техніка ‒ 3115 (+6).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 20 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 вересня

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі п'ять ворожих кораблів, із яких чотири є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 32 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – дев'ять суден, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухались із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 20 вересня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 940-й день повномасштабної війни в Україні.