Прогрес у перемовинах про припинення вогню в Газі – заява з Вашингтона

Переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, які пройшли в Каїрі, були конструктивними та продовжаться на вихідних

Білий дім повідомив у п’ятницю, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, які відбулися в Каїрі, пройшли конструктивно. Переговори продовжаться на вихідних. США та їхні союзники на Близькому Сході продовжують тиснути на обидві сторони для досягнення домовленості. Про це повідомляє AP.

Директор ЦРУ Вільям Бернс та старший радник президента США Джо Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк очолюють американську делегацію на переговорах. Обговорення розпочалися на тлі значних розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАС, оскільки Ізраїль наполягає на збереженні контролю над двома стратегічними коридорами в секторі Газа.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив:

«Було досягнуто прогресу. Зараз нам потрібно, щоб обидві сторони об'єдналися і працювали над реалізацією».

Він, однак, не уточнив, у чому саме полягає цей прогрес. Дипломатичні зусилля для досягнення перемир’я посилилися через побоювання розширення регіональної війни після цілеспрямованих убивств лідерів радикальних угруповань ХАМАС і Хезболла, у яких звинувачують Ізраїль.

Серед основних розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАС – контроль над Філадельфійським коридором уздовж кордону Гази з Єгиптом та коридором Нецарім, що простягається зі сходу на захід через сектор Газа. ХАМАС вимагає повного виведення ізраїльських військ із цих регіонів.

Нагадаємо, ізраїльська влада хоче, щоб на Філадельфійському коридорі на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом було зведено стіну. Це дозволить ізраїльським силам безпеки бути присутнім вздовж кордону.«Ізраїль наполягає на будівництві стіни в коридорі, щоб перешкодити ХАМАСу рити тунелі, а також хоче отримати доступ до даних із камер та датчиків, які контролюють цей район.