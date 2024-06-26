Паризький суд підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії

Башар Асад має імунітет, який захищає його від затримання й арешту

Асада можна арештувати за атаки із застосуванням хімічної зброї в Сирії у серпні 2013 року

Апеляційний суд Парижу підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє AP з посиланням на юристів.

Суд у Парижі постановив, що Асада можна арештувати за атаки із застосуванням хімічної зброї в Сирії у серпні 2013 року, які призвели до загибелі десятків людей.

Французькі прокурори з підрозділу, що спеціалізується на розслідуванні терористичних атак, намагалися анулювати ордер. Вони стверджували, що імунітет глав іноземних держав можна зняти тільки у випадку міжнародного судового переслідування, наприклад у Міжнародному кримінальному суді – і підкреслювали, що не намагаються піддати сумніву докази причетності Асада до хімічних атак.

Антитерористична прокуратура Франції ще може оскаржити рішення у вищій судовій інстанції Франції – Касаційному суді.

Адвокати позивачів Клеманс Бектарт, Жанна Сульцер і Клеманс Вітт назвали рішення апеляційного суду Парижа історичним.

«Уперше національний суд визнав, що чинний глава держави не має повного особистого імунітету», – сказали вони.

Зокрема, Франція стала першою країною, яка в листопаді 2023 року видала ордер на арешт чинного глави іноземної держави. Башара Асада хочуть арештувати за причетність до хімічних атак у серпні 2013 року, у результаті яких були вбиті понад 1,4 тис. людей. Окрім Асада, Франція видала ордери на арешт на його брата Махера – тодішнього керівника дивізії сирійської армії – і двох генералів, Гассана Аббаса і Бассама аль-Хассана.

Нагадаємо, Франція видала міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада, якого звинувачують у хімічних атаках у 2013 році.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін анонсував стратегічне партнерство Китаю та Сирії, приймаючи у гостях президента країни Башара Асада. Візит президента Башара аль-Асада до Піднебесної є частиною спроби покласти край більш ніж десятирічній дипломатичній ізоляції під санкціями Заходу.