США висунули звинувачення проти вищого керівництва ХАМАС

Генпрокурор окремо підкреслив, що напад 7 жовтня став наймасовішим актом знищення представників європейської нації після Голокосту

Мін'юст США висунув обвинувачення лідеру ХАМАС Ях'є Сінгвару та іншим бойовикам

Сполучені Штати оголосили про висунення кримінальних звинувачень проти вищого керівництва ХАМАС, звинувачуючи їх у плануванні, підтримці та здійсненні смертельного теракту 7 жовтня на півдні Ізраїлю, в результаті якого загинуло понад 1200 осіб, серед яких були понад 40 американців. Про це повідомляє Associated Press.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що ці звинувачені діяли під підтримкою уряду Ірану та Хезболли, з метою знищення Держави Ізраїль і масових вбивств цивільних осіб.

Їм закидають вбивство громадян Сполучених Штатів, змову з метою фінансування тероризму, використання зброї масового знищення, становлення загрози для національної безпеки США, спроби знищити державу Ізраїль та вбивство цивільних з цією метою, а також використання сексуального насильства проти жінок як зброї.

У справі фігурують шестеро обвинувачених, троє з яких вже загинули. Серед тих, хто залишився живим, є лідер бойовиків Ях'я Сінвар, який, ймовірно, переховується в Газі, а також високопоставлені діячі ХАМАСу Халед Мешаал і Алі Барака, що базуються відповідно в Досі та Лівані.

«Звинувачення, висунуті сьогодні – це лише частина наших зусиль у боротьбі з усіма аспектами діяльності ХАМАС. Ці дії не будуть останніми», – заявив у відеозверненні генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Американська прокуратура висунула ці звинувачення ще в лютому, але тримала їх під грифом «таємно» до цього моменту.

Нагадаємо, Байден відреагував на вбивство ізраїльських заручників.