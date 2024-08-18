РФ заперечила інформацію про таємні переговори з Україною

Жодних переговорів між Росією та Україною щодо безпеки об’єктів критичної інфраструктури «не велося і не ведеться»

Міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію американського видання Washington Post про те, що військова операція України в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами. Про це йдеться на сайті МЗС Росії.

Речниця російського МЗС Марія Захарова стверджує, що «ніхто нічого не зривав, бо зривати не було чого». Вона наголосила, що жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та Україною щодо безпеки цивільних об’єктів критичної інфраструктури «не велося і не ведеться».

Захарова нагадала, що президент Росії Володимир Путін висунув вимоги для припинення вогню, які вона назвала «дуже щедрою мирною ініціативою».

Серед цих вимог – відмова України від чотирьох областей та Криму, відмова від членства в НАТО, скасування санкцій та «припинення дискримінації російськомовних громадян», що передбачало введення російської як другої державної.

Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на дипломатів, знайомих із перебігом перемовин, написало, що цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації у Доху, столицю Катару, для переговорів про укладення історичної угоди, яка б припинила удари по об’єктах енергетики з обох сторін.

Як повідомлялося, на Заході припинилися розмови про припинення вогню та переговори між Україною та РФ. Це сталося через наступ ЗСУ на Курську область.

До слова, за словами посла Німеччини в Росії Александера Графа Ламбсдорфа, РФ не пом'якшує вимоги щодо перемовин, а продовжує висувати завищені вимоги. Німеччина не спосерігає готовність РФ до мирних перемовин з Україною.