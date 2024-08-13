Кремль терміново посилює заходи безпеки у центрі Москви

Російська влада посилює безпеку території в центрі та навколо Кремля

Співробітники спеціального полку з автоматами чергуватимуть разом з екіпажами співробітників ДАІ

Російські силовики посилюють заходи безпеки у столиці країни-агресорки Москві нібито через загрозу проникнення диверсійних груп. У першому і другому полках особливого призначення, а також в Національній гвардії з числа співробітників сформовані щоденні резерви. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Як повідомляється, російська влада занепокоєна ймовірними проникненнями «диверсійних груп» на територію Москви та Московської області. За словами джерел, міліцію попередили про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю.

Так, тепер за розпорядженням керівництва спецполку нових співробітників можна ставити на чергування тільки разом з досвідченими. Також співробітники спеціального полку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДАІ. Посилено безпеку території в центрі та навколо Кремля.

Крім того, співробітники спецполку та ОМОНу щодня сидять у резерві, на своїй базі, на випадок необхідності виїхати та оперативно відреагувати.

Як повідомлялося, через активний наступ ЗСУ у Курській області РФ стало очевидно, що на третій рік повномасштабної війни Росії бракує військових. Тож Кремль, який всіма силами намагається цього уникнути, може оголосити загальну мобілізацію. Росії потрібно близько 500 000 нових солдатів протягом наступних 12 місяців для компенсації виснаження військ в Україні.