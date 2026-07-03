Польщі приготуватися. США попередили Варшаву про план Кремля

Росія може спробувати перевірити рішучість НАТО та змусити Захід переглянути підтримку України

США попередили Польщу про можливу підготовку Росією збройної провокації на території країни або держав Балтії. Такий сценарій у Москві можуть розглядати як спосіб перевірити реакцію НАТО та спробувати змусити західних союзників зменшити підтримку України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Вашингтон попереджає Варшаву про можливі сценарії

Вашингтон уже кілька разів інформував Варшаву про можливі російські плани. Джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, повідомили польському виданню Onet, що провокація може бути реалізована протягом найближчих місяців.

Серед можливих сценаріїв польські джерела у сфері безпеки називають удари безпілотників або ракет по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема електростанціях. Також не виключаються імітації авіаударів, які можуть змусити Польщу активувати системи протиповітряної оборони.

Окремо польські спецслужби розглядають ризик гібридної атаки у прикордонному регіоні. Один зі співрозмовників видання заявив, що йдеться навіть про можливе проникнення на територію Польщі російських або білоруських військових.

Які сценарії розглядають польські спецслужби

За інформацією джерел, Москва може спробувати подати такий інцидент як випадковий перехід кордону через збій GPS або як нібито рятувальну операцію для евакуації гелікоптера, що зазнав технічної несправності.

Розрахунок Кремля, за оцінкою польських джерел, може полягати в тому, що Варшава не відкриє вогонь у відповідь, а під тиском союзників буде змушена вести переговори з Росією або Білоруссю. У такому разі виведення російських чи білоруських сил із території Польщі внаслідок переговорів Москва могла б подати як власну політичну перемогу.

Однією з можливих вимог Росії під час таких переговорів, за даними видання, може стати припинення західної допомоги Україні. Водночас джерела The Telegraph наголошують, що остаточного рішення про реалізацію такого сценарію в Москві поки не ухвалили. За оцінкою співрозмовників, Росія наразі не має достатніх сил для повномасштабної війни проти НАТО, оскільки її основні ресурси задіяні у війні проти України. Саме тому Кремль може робити ставку не на класичний напад, а на обмежену провокацію або гібридну операцію.

Якою може бути мета Кремля

Потенційними напрямками для такої атаки називаються Калінінградська область або територія Білорусі. Джерела також не виключають, що після провокації Росія може спробувати звинуватити у ній Україну.

The Telegraph зазначає, що нещодавні військово-морські навчання у Латвії за участю американських військових мали продемонструвати Москві: будь-яка атака на східний фланг НАТО фактично означатиме ризик прямого зіткнення з американськими силами.

У найгіршому для Альянсу сценарії, як пише видання, метою Росії може бути підрив суверенітету Польщі, демонстрація слабкості НАТО та примус Заходу до скорочення підтримки України без початку повномасштабної війни з Альянсом.

Представник керівництва Міністерства оборони Польщі підтвердив Onet можливість російської провокації, однак зазначив, що Польща вже проводила навчання, які мали попередити Москву про руйнівну відповідь НАТО.

Нагадаємо, раніше Міністерство війни США відмовилося від плану радикального скорочення американського військового контингенту в Європі. За даними The Wall Street Journal, міністр оборони Піт Гегсет пропонував масштабніше виведення військ, однак цю ініціативу не підтримали в адміністрації президента США Дональда Трампа. Натомість Вашингтон оголосив про перегляд своєї військової присутності в Європі, який може тривати до шести місяців.