Польща та Балтія посилили охорону стратегічних об'єктів через Росію

Плавуча установка для зберігання та регазифікації – один із ключових інфраструктурних об’єктів Литви, який охороняють військові через побоювання щодо можливої російської атаки під чужим прапором

Країни НАТО припустили, що Москва могла використати українські дрони для провокації під чужим прапором

Польща та країни Балтії посилили захист критичної інфраструктури через побоювання щодо можливих російських диверсій. У регіоні припускають, що Москва може влаштувати атаку під чужим прапором із використанням українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У Литві вже заявляли, що Росія може готувати таку провокацію. Польща, Латвія та Естонія також попередили про можливі диверсії, які Москва може використати, щоб перевірити реакцію НАТО на тлі сумнівів щодо подальшої підтримки Альянсу з боку США.

Водночас Польща та три країни Балтії, які межують із Росією та вже знаходили на своїй території українські дрони, вирішили не ризикувати. «Ми не наївні, ми бачимо інформацію, ми читаємо між рядків і робимо свою роботу», – заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Каунас та ще четверо представників розвідки й компаній із різних країн регіону розповіли про нові оцінки можливих загроз і заходи, яких вживають для захисту критичної інфраструктури.

За словами міністра оборони Литви, країни посилюють безпеку таких об'єктів та постійно обговорюють із розвідкою подальші заходи.

Минулого місяця Литва залучила військових до посилення охорони важливих об'єктів разом із підрозділами спеціальної поліції. Під захист взяли термінали для імпорту скрапленого природного газу та нафтопродуктів, ключову лінію електропередачі з Польщею і Круоніську гідроакумулювальну електростанцію.

Латвія також посилила захист усіх об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про дамби на річці Даугава поблизу Риги та Інчукалнське підземне газове сховище.

Польська нафтогазова компанія Orlen тим часом розглядає альтернативні способи постачання газу на випадок можливих перебоїв на звичних маршрутах. Нині близько 80% газу Orlen отримує через термінал скрапленого природного газу у Свіноуйсьце на Балтійському морі та підводний газопровід із Норвегії, який виходить на берег неподалік.

У Польщі також посилили увагу до безпеки майбутньої атомної електростанції після того, як державна компанія Polskie Elektrownie Jądrowe виявила підроблені документи.

У компанії вважають, що їхнє походження може вести «на схід від Польщі». Разом зі спецслужбами та правоохоронцями там з'ясовують обставини інциденту та перевіряють можливі загрози саботажу.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді розповів, які кроки, на його думку, допоможуть країнам Балтії ефективно зупинити потенційний наступ Росії. Зокрема, він запропонував негайно створити вздовж кордону з РФ буферну зону завширшки від 2 до 5 км, пристосовану для щільного застосування безпілотників.

Також Бровді закликав розгорнути мережу оптоволоконних ліній зв'язку для дистанційного керування дронами із захищених командних пунктів та сформувати мобільний компонент протиповітряної оборони, спеціалізований на боротьбі з різними типами безпілотників – від FPV-дронів і розвідувальних апаратів до баражувальних боєприпасів типу Shahed.