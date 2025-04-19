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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Крим наш 2.0. Чому так активно почали говорити про визнання Криму російським

glavcom.ua
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Операція по захопленню Криму ЗС Російської Федерації Захоплення Кримського півострова армією РФ розпочалося 20 лютого 2014 року
фото: depositphotos.com

«Головним питанням в який вперлися переговори є питання статусу окупованих територій»

Останні кілька днів різні ЗМІ та різного го рівня політики та експерти дуже багато говорять про можливість визнання Криму російським.

Що за цим стоїть?

  1. Все, що можна зрозуміти про мирні пропозиції від США, де-факто, зводиться до плану Келлога (розмежування по лінії фронту, не вступ до НАТО), а в обмін на це з росіян частково знімаються якісь санкції. Головним питанням в який вперлися переговори є питання статусу окупованих територій. Звідси й фрази Віткоффа про можливість визнання Криму.
  2. Паризька зустріч була потрібна, адже без європейців неможливе зняття санкцій в принципі. Окрім того, без європейців, США навіть теоретично не може піти на одноосібне визнання анексованих територій.
  3. Все, що зараз відбувається, багато в чому зводиться до пошуку формули квазівизнання цих територій (наприклад, Україна відмовляється від воєнного шляху повернення цих територій). Поки виглядає дуже сумнівно, що Путіна це задовольнить. Але він явно спробує ще трохи потягнути час.
  4. Тут варто окремо звернути увагу на переговори ЄС-США чи ширше про трикутник ЄС – США – Україна. Поки європейцям дивно було б іти на поступки, не увʼязавши їх із вирішенням своїх питань (мита, збереження безпекової парасольки НАТО і вирішення українського питання). Тому, уявити собі, що ЄС може зараз дати слабину малореалістично.
  5. На цьому фоні цікаво дивитися за рухами російської влади, яка демонструє ніби-то готовність до повернення іноземних компаній на свої ринки і Путін навіть доручив уряду розробити правила такого повернення.

Тут, схоже, розрахунок росіян полягає у тому, що вони готовий демонструвати, що навіть у разі провалу переговорів, Росія відкрита для західних інвесторів (передусім американських).

І тут, очевидно гра росіян полягає у тому, щоб залишити місце для відновлення економічної співпраці з США, навіть під час літнього контрнаступу.

Повторю те що говорив раніше. Вірогідність результативного звершення цього раунду переговорів є, але вона малореалістична. Залишилося чекати недовго.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін Україна переговори США Дональд Трамп

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