NYT: українські біженці стоять перед вибором – повернутися додому чи лишитися в ЄС

Українці в Європі опинилися перед вибором – повертатися в Україн, чи залишитися жити за кордоном

Поступово стає більше тих, хто розглядає Європу як свій новий дім

Українські біженці в Європі опинилися перед важким вибором – повертатися в Україну, де вирує війна, чи залишитися жити за кордоном. Про це пише The New York Times.

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Йдеться про те, що попри зростання у громадській думці в європейських країнах негативу щодо іммігрантів, прийом саме українців місцева влада вважає успіхом. До прикладу, Німеччина заявила про бажання запропонувати українським біженцям довгострокове майбутнє в країні.

37-річна Ірина Хомич, яка зараз перебуває в Німеччині зі своєю 8-річною донькою, розповідає: «Серце каже повернутися назад. Але я хочу найкращого майбутнього для своєї дочки».

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Попри складнощі у пошуку роботи за кордоном, поступово стає усе більше тих, хто розглядає Європу як свій новий дім.

«Перші 8, 10, 12 місяців вони чекали і думали: «Потім ми повернемося, ми побудуємо нову Україну після війни». Але зараз вони вивчають німецьку мову і шукають роботу», – сказав мер німецького міста Фрайбурга Мартін Горн.

Він визнав важкий емоційний вибір, пов’язаний із рішенням залишитися, але сказав, що з точки зору міста українці стали активом, здатним заповнити дефіцит роботи в місті.

Нагадаємо, станом на серпень 2023 року відомо про 2,4 млн українців, які виїхали за кордон і повернулися. Приблизно така ж кількість наших громадян виїхала та не приїхала назад, тобто орієнтовно 50% біженців уже вдома.