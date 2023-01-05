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Тарас Березовець український політтехнолог, журналіст

Співпраця Ірану та Росії. Як діяти Україні

glavcom.ua
Іран за власним бажанням долучився до війни на європейському континенті
фото: AFP

Іранцям доведеться відповісти за загибель українських громадян та пошкодження інфраструктури

Протягом 1 та 2 січня над Україною збили понад 80 іранських дронів, запущених росіянами, які цілеспрямовано атакують мирні міста.

При цьому в іранському МЗС нахабно заявляють, що не беруть участь у «конфлікті», а оборонна співпраця з іншими країнами (включаючи РФ) нібито здійснюється «відповідно до міжнародних законів і правил».

Дії Ісламської Республіки Іран мають відверто терористичний характер. Щобільше, Іран за власним бажанням долучився до війни на європейському континенті.

Будь-які спроби лідерів іранського терористичного режиму заперечувати залучення до російсько-української війни – безглузді. Є безліч підтверджень такого залучення. Зокрема горезвісні іранські дрони, частина яких потрапила до нас у практично неушкодженому вигляді.

Це все стане предметом розгляду в міжнародних судах – з наступними позовами (багатомільйонними, а можливо, багатомільярдними) держави Україна, її компаній (ДТЕК, наприклад) та громадян до держави Іран. За загибель українських громадян, за пошкодження інфраструктури іранцям доведеться відповідати.

Чи розуміє світ загрозу зближення Росії та Ірану? Думаю, так.

Насамперед це стосується Ізраїлю та інтересів США. Таке зближення дозволяє Ірану обходити санкції, отримати російські винищувачі (і хто знає, про що Тегеран і Москва домовилися непублічно). Росіяни ж отримують дрони, намагаються одержати ракети.

Іран – це країна, яка залучена до конфлікту в Україні, як і Білорусь. А тепер ще, мабуть, підтягнеться і Північна Корея.

Усі вони обов’язково відповідатимуть. Україна вже зараз має порушувати це питання, перш за все, на рівні ООН. І вже зараз, не чекаючи закінчення війни, подавати позови, завалити ними той самий Іран – за знищення інфраструктури, особистого майна громадян, за загибель та поранення українців.

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Теги: Білорусь поранення Москва безпілотник Україна Північна Корея війна Іран санкції росія росіяни

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