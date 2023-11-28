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Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 та вертольоти Мі-28

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 та вертольоти Мі-28
В останні роки Іран не придбав жодного нового винищувача, за винятком кількох російських винищувачів МіГ-29 у 1990-х роках
фото ілюстративне

Іран та Росія підписали великі угоди у військовій сфері

Іран та Росія домовилися про постачання Тегерану винищувачів Су-35 російського виробництва, ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130. Про це заявив заступник військового міністра Ірану генерал Махді Фарахі, повідомляє Tasnim.

Він заявив про завершення планів щодо включення до бойових підрозділів іранських збройних сил винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.

За його словами, «ці три сучасні військові літаки обов'язково будуть у розпорядженні Ірану, і зараз цей процес уже триває».

ВПС Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, включаючи російські літаки, а також застарілі американські моделі, придбані до Ісламської революції 1979 року.

В останні роки Іран не придбав жодного нового винищувача, за винятком кількох російських винищувачів МіГ-29 у 1990-х роках.

Іран та Росія підписали великі угоди у військовій сфері. За даними Tasnim, у вересні ВПС Ірану отримали перші навчально-тренувальні літаки Як-130 російського виробництва.

Як-130 є дозвуковим двомісним реактивним навчально-тренувальним і легким бойовим літаком. Він нібито має допомогти іранським військовим льотчикам пройти підготовку з управління новими винищувачами, такими як Су-57. 

Раніше повідомлялося, що Іран готується надати Росії балістичні ракети.

Теги: росія військові Іран військова техніка

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